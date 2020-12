Βασίλισσα Ελισάβετ twitter: Το… μυστηριώδες μήνυμα

Βασίλισσα Ελισάβετ twitter: Εντύπωση προκάλεσε χθες η… κινητικότητα στον λογαριασμό της βασίλισσας Ελισάβετ στο Twitter. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός The Royal Family, τουίταρε μία μόνο λέξη, ενώ στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει το τιτίβισμα. Το μυστηριώδες μήνυμα ήταν «thaks» (ευχαριστώ) και έμεινε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για 6 μόνο λεπτά. Ωστόσο σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αποσπάσει 1.260 likes και 591 retweets.

Οι 4,3 εκατομμύρια ακόλουθοι της βασιλικής οικογένειας παρέμειναν με την απορία και ακόμα δεν ξέρουν για ποιον λόγο η βασίλισσα της Αγγλίας δήλωσε ευγνώμων, ωστόσο, το Twitter account Gert’s Royals κατάφερε να κάνει screenshot πριν το μήνυμα εξαφανιστεί για πάντα. Οι περισσότεροι ενθουσιάστηκαν με το μήνυμα, αν και όπως όλα δείχνουν η βασίλισσα «τιτίβισε» καταλάθος.

An accidental tweet from @RoyalFamily was up for 6 mins, during which it received 1,260 Likes & 591 retweets. pic.twitter.com/AOtyPoBaUn

— Gert's Royals (@Gertsroyals) December 10, 2020