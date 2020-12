Σύνοδος Κορυφής αποτελέσματα: Ραντεβού ξανά τον Μάρτιο. Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο παρέπεμψε τις όποιες πιθανές κυρώσεις στην Τουρκία για τον Μάρτιο του 2021, που χρονικά θα συμπίπτει με την επέτειο της επανάστασης του 1821. Η Σύνοδος κατέληξε σε μια συμφωνία που χαρακτηρίζεται από κυβερνητικές πηγές ως μια «ισχυρή προειδοποίηση». Οι διαπραγματεύσεις που κράτησαν όλη τη νύχτα, οι ”27” κατέληξαν τελικά σε συμφωνία ως προς το τελικό κείμενο για το ενδεχόμενο κυρώσεων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ετοιμαστούν για κυρώσεις προς την Άγκυρα με τον αστερίσκο όμως ότι οι όποιες συζητήσεις θα γίνουν το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο.

Η καγκελάριος της Γερμανίας σε δηλώσεις τις μέτα το πέρας της Συνόδου σημείωσε: «Ελπίζαμε σε πιο εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας αλλά δυστυχώς, οι εξελίξεις είναι πολύ απογοητευτικές. Οι αρνητικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και οι παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας οδηγεί σε νέες καταχωρήσεις». Ο πρόεδρος Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση «απέδειξε την ικανότητά της να δείξει αυστηρότητα» απέναντι στην Τουρκία υιοθετώντας κυρώσεις για τις δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο.

Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του εγκαλεί την Τουρκία για παράνομες ενέργειες καθώς και για την προκλητική της στάση εναντίον κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ. Μάλιστα κάλεσε τον ύπατο εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της ΕΕ να υποβάλει έκθεση αναφορικά με τις πολιτικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας με σκοπό να εξεταστούν, το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2021. Αξίζει δε, να σημειωθεί πως ξένα ΜΜΕ ερμηνεύοντας τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, τονίζουν πως ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές η καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας υπήρξε σαφής. «Η Ευρώπη κάνει ένα βήμα τη φορά. Αυτό έκανε και σε αυτό το Συμβούλιο. Ακόμα ένα βήμα που αποτελεί ισχυρή προειδοποίηση προς την Τουρκία ν’ αλλάξει συμπεριφορά» σημείωσαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Τονίζουν ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, διευρύνοντας τη λίστα των προσώπων και των οντοτήτων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το σημαντικότερο σημείο στο τελικό κείμενο είναι η διόρθωση που έγινε σχετικά με την Κύπρο καθώς η Λευκωσία πέτυχε να αναφερθεί στην ανακοίνωση των 27 ότι θα υπάρξει διεύρυνση της λίστας για «παράνομες δραστηριότητες γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο». Παράλληλα ζήτησε από τον ύπατο εκπρόσωπο να προχωρήσει ως προς την πρόταση για την πολυμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, η ΕΕ δηλώνει σαφέστατα ότι δεν πρόκειται να αναλάβει καμία πρωτοβουλία εναντίον της Τουρκίας, πριν να υπάρξει η αλλαγή στον Λευκό Οίκο, καθώς οι 27 περιμένουν να δουν τις διαθέσεις της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμφώνησαν στο κείμενο συμπερασμάτων έναντι της Τουρκίας, όπως δημοσιεύει το Politico και επιβεβαίωσαν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όπως ήταν ωστόσο αναμενόμενο, πρόκειται για κυρώσεις “χάδι”! Η Ευρωπαϊκή Ένωση «κάλεσε την Τουρκία για υπεύθυνη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες του αγώνα κατά των δικτύων παράνομης μετανάστευσης», μετά από αίτημα της Ελλάδας.

Από την άλλη όμως, η Ολλανδή κεντροαριστερή ευρωβουλευτής Kati Piri, αντιπρόεδρος της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ακούστηκε πολύ εντυπωσιασμένη με τα συμπεράσματα των 27 ηγετών για την Τουρκία. «Εφτά παράγραφοι στο κείμενο συμπερασμάτων για την Τουρκία και ούτε μία απλή αναφορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου» στη χώρα αυτή, ανέφερε χαρακτηριστικά.

