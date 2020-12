S400 Τουρκία – ΗΠΑ: Η Άγκυρα συνεχίζει τις δοκιμές αγνοώντας τις απειλές για κυρώσεις

S400 Τουρκία – ΗΠΑ: Η Άγκυρα αγνοεί τις επαπειλούμενες κυρώσεις από τις ΗΠΑ για το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 όπως διαφαίνεται από νέες δηλώσεις του τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Η διαδικασία της Τουρκίας για τον έλεγχο και την προετοιμασία του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί, διεμήνυσε την Τετάρτη ο τούρκος υπουργός Άμυνας. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υπερψήφισε το νομοσχέδιο δαπανών Άμυνας, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για την απόκτηση εκ μέρους της Άγκυρας του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος. Η ομοσπονδιακή αμερικανική Βουλή μάλιστα υπερψήφισε το νομοσχέδιο με 335 ψήφους υπέρ και 78 κατά, δηλαδή με πλειοψηφία που υπερβαίνει το βέτο του αρχηγού του κράτους, εάν βεβαίως ανάλογη πλειοψηφία υπερψηφίσει το νομοσχέδιο και στη Γερουσία, άνω σώμα του Κογκρέσου.

«Η διαδικασία προμηθειών S-400 ακολουθείται λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις», δήλωσε ο Χουλούσι Ακάρ στους τούρκους νομοθέτες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2021 στο κοινοβούλιο. Ο τούρκος υπουργός Άμυνας επέκρινε επίσης τη θέση της Ελλάδας στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. «Η Ελλάδα είναι η χώρα που θέλει να κλιμακώσει τις εντάσεις στη Μεσόγειο» ισχυρίστηκε. «Εμείς από την άλλη πλευρά, συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις διερευνητικές συναντήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τις πρόσθετες πρωτοβουλίες συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ευθύς εξ αρχής» πρόσθεσε.

Ο Ακάρ ανέφερε επίσης ότι συνολικά 20.610 άτομα έχουν απολυθεί από τον τουρκικό στρατό από το 2016 οπότε απέτυχε η απόπειρα πραξικοπήματος που όπως είπε οργανώθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Fetullah (FETO).

Tο σχέδιο του Αμερικανικού Αμυντικού Προϋπολογισμού για το 2021, περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Σε αυτές περιλαμβάνονται η επιβολή κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χρηματοδότηση έργων στη Σούδα αξίας 50 εκατ. δολαρίων, καθώς και ανάδειξη της σημασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχικά, υπάρχει η διάταξη για την επιβολή εντός 30 ημερών από την ψήφιση του κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία για την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400. Η εν λόγω διάταξη ουσιαστικά αφαιρεί από τον Πρόεδρο της χώρας τη δυνατότητα να αποφασίσει εκείνος τη χρονική στιγμή επιβολής των κυρώσεων αυτών.

Πέρα, όμως, από την ανωτέρω διάταξη υπάρχει και πρόβλεψη για χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργων στη Σούδα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος συγκρατείται το λεκτικό για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, με το οποίο καλείται ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ να καταθέσει έκθεση στις αρμόδιες Επιτροπές του Κογκρέσου περιέχοντας εκτίμηση αναφορικά με την αύξηση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η εν λόγω αναφορά προφανώς σχετίζεται με ανησυχίες στην Ουάσιγκτον ότι η Τουρκία δεν προωθεί πλέον τα “συμμαχικά συμφέροντα” και υποδηλώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από την Αμερικανική Γερουσία λίαν συντόμως.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει ότι θα επιβάλει βέτο στο εν λόγω νομοσχέδιο, λόγω ενός ζητήματος τελείως άσχετου με τα ανωτέρω, το οποίο αφορά στο αίτημα του για την κατάργηση του τμήματος 230 του Communications Decency Act του 1996 σχετικά με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα την προστασία διαδικτυακών εταιριών από αγωγές που σχετίζονται με θέματα ελευθερίας του λόγου. Στην περίπτωση αυτή, το νομοσχέδιο θα υποβληθεί εκ νέου στο Κογκρέσο, όπου θα απαιτηθεί πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3. Εάν δεν ψηφιστεί φέτος, το νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί από το νέο Κογκρέσο που θα συνεδριάσει στις αρχές του επόμενου έτους.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020