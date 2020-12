Του έπεσε το δόντι: Viral ο εκπρόσωπος του Τέξας των Ρεπουμπλικανών

Του έπεσε το δόντι: Viral έχει γίνει η συνέντευξη Τύπου του εκπροσώπου του Τέξας των Ρεπουμπλικανών Λούι Γκόχμερτ, καθώς του έπεσε το δόντι κατά την ώρα της ομιλίας του. Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από το The Recount, και μοιράστηκε στο Twitter, ο 67χρονος Ρεπουμπλικανός φαίνεται να δίνει μια ομιλία προτού κάτι αρχίσει να μετακινείται μέσα στο στόμα του. Ο Γκόχμερτ κατόπιν σταματά και κλείνει το στόμα του απότομα, προτού συνεχίσει την πρότασή του. Ο ίδιος ο πολιτικός κατόπιν, ενημέρωσε μέσω Tweet ότι ενώ φάνηκε να του πέφτει το δόντι, ήταν στην πραγματικότητα μια προσωρινή θήκη, η οποία χαλάρωσε.

Καθώς το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο Γκόχμερτ έγραψε: «Οι δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται περισσότερο να καλύψουν το γεγονός ότι χαλάρωσε η προσωρινή θήκη μου κατά την διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, από ότι το να καλύψουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ για τις εκλογικές απάτες».

Reporters are already more interested in covering the fact that my temporary crown came loose during today’s press conference than they ever were in reporting on Hunter Biden’s laptop or the rampant election fraud in the 2020 race. Excellent priorities, as always. #Crowngate

— Louie Gohmert (@replouiegohmert) December 8, 2020