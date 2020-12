Σύνοδος κορυφής ΕΕ – Τουρκία: Αντίστροφη μέτρηση, τι ζητάει η Αθήνα

Σύνοδος κορυφής ΕΕ – Τουρκία: Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις ευρωπαϊκές συζητήσεις που θα κρίνουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία. Το τελευταίο διάστημα το κλίμα απέναντι στην Τουρκία έχει βαρύνει πολύ –γεγονός στο οποίο συντέλεσαν και οι επιθέσεις του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν. Ακόμη και το Βερολίνο, που από την πρώτη στιγμή επεδίωξε να ρίξει τους τόνους και εμφανώς δεν ήθελε την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, έχει αρχίσει να πιέζεται σημαντικά από την Αθήνα και το Παρίσι.

Το «στίγμα» αυτό δίνει, άλλωστε, και ο γερμανικός Τύπος. Ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Frankfurter Allgemeine Zeitung τονίζει: «Η Τουρκία δεν χρειάζεται άλλα άσχημα νέα. Η οικονομία δεινοπαθεί από την ραγδαία υποτίμηση της λίρας και η πανδημία κατέστησε την Τουρκία μία εκ των χωρών που επλήγησαν εκτεταμένα από τον κορωνοϊό. Αν σε όλα αυτά, έρχονταν να προστεθούν ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ, η χώρα θα αποδυναμωνόταν ακόμη περισσότερο. Το ενδεχόμενο κυρώσεων όμως φαίνεται να πλησιάζει. Δυνατές καθίστανται οι κυρώσεις εξαιτίας των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιο πιθανές γίνονται λόγω των τουρκικών προκλήσεων στην ανατολική Μεσόγειο».

Και παρότι το ενδεχόμενο κυρώσεων είναι πλέον ορατό, η Άγκυρα δεν φαίνεται να παρεκκλίνει της πολιτικής της. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε χθες από την Ευρωπαϊκή Ένωση «να μην χειραγωγηθεί από την Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους, που πιέζουν για κυρώσεις κατά της Τουρκίας» ενώ παράλληλα υποστήριξε πως η Άγκυρα έχει τείνει το χέρι της στους συνομιλητές της.

Ταυτόχρονα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «η Ελλάδα κατάφερε να φέρει το θέμα των διαφορών με την Τουρκία στην Ε.Ε.» και ανέφερε πως «στην πραγματικότητα αυτοί προσπαθούν συνεχώς να αποφύγουν να καθίσουν στο τραπέζι. Όπως έκαναν και με το κάλεσμα του κυρίου Στόλτενμπεργκ. Για παράδειγμα, υπήρχε περίπτωση να γίνει ένα βήμα μεταξύ της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας [και] δυστυχώς πάλι δεν ήρθαν στο τραπέζι. Κάνουν πολιτική όλο με το ψέμα», δήλωσε.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι οποιουδήποτε είδους κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Τουρκίας δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Ε.Ε. «δεν έχει ποτέ φερθεί με εντιμότητα ούτε έχει κρατήσει τις υποσχέσεις της». Επιπλέον, ανέφερε ότι οι τίμιοι και ειλικρινείς ηγέτες του μπλοκ είναι εναντίον των κυρώσεων. Παράλληλα ο κ.Ερντογάν είπε ότι δεν βρίσκει «σωστή» τη ρητορική και τις ενέργειες των ΗΠΑ σχετικά με την προμήθεια τουρκικών όπλων. Τέλος τόνισε πως πρόκειται να συνομιλήσει με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όταν εκείνος αναλάβει την εξουσία.

Σε αναλυτικό του δημοσίευμα χθες, Τρίτη, το πρακτορείο Bloomberg τόνιζε ότι η Ελλάδα ελπίζει να αποσπάσει τη δέσμευση των Ευρωπαίων ηγετών, ώστε να επιβληθούν οι κυρώσεις κατά της Άγκυρας. «Η Ελλάδα θέλει οι Ευρωπαίοι ηγέτες να δώσουν μια “καθαρή εντολή” στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, ώστε να παρουσιάσει στοχευμένα μέτρα τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένου κι ενός εμπάργκο όπλων καθώς και την απαγόρευση της χρηματοδότησης των τουρκικών τραπεζών και επιχειρήσεων από ευρωπαϊκούς οργανισμούς», αναφέρεται σε σημείωμα που κυκλοφόρησε πριν από τη συνάντηση στις Βρυξέλλες και την οποία επικαλείται το Bloomberg.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επισημαίνει ότι τέτοιου είδους αυστηρά μέτρα είχαν προγενέστερα αποτύχει να τύχουν της ομόφωνης υποστήριξης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ο κ. Μπορέλ, από την πλευρά του, είχε σπεύσει τη Δευτέρα να επισημάνει ότι «η κατάσταση δεν είναι θετική». Ωστόσο, ο ίδιος δεν θέλησε να προκαταλάβει τις επόμενες κινήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έναντι της Τουρκίας. «Δεν έχουμε παρατηρήσει κάποια θεμελιώδη αλλαγή ως προς τη συμπεριφορά της Τουρκίας», είπε ο κ. Μπορέλ στους δημοσιογράφους.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να τηρήσει τις αποφάσεις του και να στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία”, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Εστιάζοντας στην τουρκική συμπεριφορά ενόψει και τη Συνόδου Κορυφής, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Άγκυρα απέρριψε την προσφορά της Ευρώπης να ακολουθήσει μια θετική ατζέντα, επιλέγοντας τον δρόμο των μονομερών ενεργειών που τη φέρνει αντιμέτωπη με συνέπειες.

Παράλληλα, σημείωσε πως η γειτονική χώρα είχε πολλές ευκαιρίες να σταματήσει τις προκλήσεις και να αποσύρει το ερευνητικό πλοίο από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, επέλεξε, όμως, να το κάνει προσχηματικά δέκα μέρες πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το ζήτημα της Άγκυρας, θα συζητηθεί , κατά τη διάρκεια του δείπνου της Συνόδου Κορυφής, την Πέμπτη. «Κατά τη διάρκεια του δείπνου, θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε τη σημαντική διεθνή ατζέντα μας. Μετά τις εκλογές, οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ θα εισέλθουν σε μια νέα φάση και πρέπει να θέσουμε τη βάση για μια ισχυρή και ισότιμη εταιρική σχέση. Όπως συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, θα επιστρέψουμε επίσης στις σχέσεις με την Τουρκία», αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μεταξύ άλλων στην επιστολή τους προς τους ηγέτες, ενόψει της αυριανής Συνόδου.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο κορυφής τον Οκτώβριο, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν πώς να αντιδράσουν στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας στην Αγκυρα προθεσμία μέχρι τη συνάντηση των ηγετών αυτού του μήνα για να μειώσει την ένταση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέων κυρώσεων.

Πάντως, σύμφωνα με το Προσχέδιο Συμπερασμάτων της αυριανής Συνόδου Κορυφής το Συμβούλιο θα προετοιμάσει πρόσθετες καταχωρίσεις βάσει της απόφασής του (ΚΕΠΠΑ) 2019/1894, και, αν χρειαστεί, θα εργαστεί για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης. Παράλληλα, καλεί τον ύπατο εκπρόσωπο και την Κομισιόν να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την πορεία των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και για τις επιλογές για το πώς θα εξεταστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2021.

Τέλος, με επιστολή τους προς την Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, οι ευρωβουλευτές της Γερμανίας, αλλά και της Ελλάδας (πλην ΚΚΕ) απευθύνουν έκκληση στη Γερμανία να αναστείλει την εξαγωγή υποβρυχίων στην Τουρκία. Σε ανάρτηση στο Twitter, η Χάνα Νέουμαν, ευρωβουλευτής των Πρασίνων της Γερμανίας, κοινοποιεί την επιστολή αυτή που υπογράφουν 36 Γερμανοί και 17 Έλληνες ευρωβουλευτές. Η πρωτοβουλία έρχεται εν όψει της Συνόδου Κορυφής, όπου η Άνγκελα Μέρκελ δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις προθέσεις της απέναντι στην Τουρκία.

«Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη στην Ελλάδα και να διασφαλίσουμε πως γερμανικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον χώρας της ΕΕ! Το ευρωπαϊκό συμβούλιο θα συνέλθει αύριο: 53 Γερμανοί και Έλληνες ευρωβουλευτές ζητούν από την γερμανική κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την παράδοση των υποβρυχίων στην Τουρκία – Ευχαριστώ Μαρία Σπυράκη για την κοινή πρωτοβουλία» έγραψε η Γερμανίδα.

Στην επιστολή επισημαίνεται η προκλητική στάση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και τονίζεται πως η Άγκυρα έχει απειλήσει ακόμη και με στρατιωτική απάντηση την Ελλάδα και την Κύπρο. Ωστόσο, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου εκτιμούν πως για την ώρα δεν διαφαίνεται η λήψη αυστηρών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας από τους «27».

We must show solidarity w/ #Greece & make sure 🇩🇪 weapons are not turned against an EU country! @EUCouncil will meet tomorrow: 53 🇩🇪 & 🇬🇷 MEPs ask #German government to immediately suspend the delivery of submarines to #Turkey – Thank you @MariaSpyraki for the joint initiative pic.twitter.com/rKQgy8vpdQ

— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) December 9, 2020