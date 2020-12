Κυρώσεις ΕΕ στην Τουρκία: Παρέμβαση 53 Γερμανών και Ελλήνων ευρωβουλευτών

Κυρώσεις ΕΕ στην Τουρκία: Με επιστολή τους προς την Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, οι ευρωβουλευτές της Γερμανίας, αλλά και της Ελλάδας (πλην ΚΚΕ) απευθύνουν έκκληση στη Γερμανία να αναστείλει την εξαγωγή υποβρυχίων στην Τουρκία. Σε ανάρτηση στο Twitter, η Χάνα Νέουμαν, ευρωβουλευτής των Πρασίνων της Γερμανίας, κοινοποιεί την επιστολή αυτή που υπογράφουν 36 Γερμανοί και 17 Έλληνες ευρωβουλευτές. Η πρωτοβουλία έρχεται εν όψει της Συνόδου Κορυφής, όπου η Άνγκελα Μέρκελ δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις προθέσεις της απέναντι στην Τουρκία.

«Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη στην Ελλάδα και να διασφαλίσουμε πως γερμανικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον χώρας της ΕΕ! Το ευρωπαϊκό συμβούλιο θα συνέλθει αύριο: 53 Γερμανοί και Έλληνες ευρωβουλευτές ζητούν από την γερμανική κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την παράδοση των υποβρυχίων στην Τουρκία – Ευχαριστώ Μαρία Σπυράκη για την κοινή πρωτοβουλία» έγραψε η Γερμανίδα.

Στην επιστολή επισημαίνεται η προκλητική στάση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και τονίζεται πως η Άγκυρα έχει απειλήσει ακόμη και με στρατιωτική απάντηση την Ελλάδα και την Κύπρο. Ωστόσο, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου εκτιμούν πως για την ώρα δεν διαφαίνεται η λήψη αυστηρών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας από τους «27».

We must show solidarity w/ #Greece & make sure 🇩🇪 weapons are not turned against an EU country! @EUCouncil will meet tomorrow: 53 🇩🇪 & 🇬🇷 MEPs ask #German government to immediately suspend the delivery of submarines to #Turkey – Thank you @MariaSpyraki for the joint initiative pic.twitter.com/rKQgy8vpdQ

