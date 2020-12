Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: «Θα κερδίσουμε» είπε σε συγκέντρωση στη Τζόρτζια

Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε χθες Σάββατο βράδυ στην Τζόρτζια να ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές, τις οποίες ωστόσο έχασε σχεδόν από τον Τζο Μπάιντεν, με τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο πρόεδρο να καταγγέλει για μια ακόμη φορά εκλογές «νοθείας».

Ο Τραμπ ταξίδεψε στην Πολιτεία της Τζόρτζια για να υποστηρίξει δύο απερχόμενους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που θα αντιμετωπίσουν κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές στις 5 Ιανουαρίου. Σε αυτές διακυβεύεται η πλειοψηφία της Γερουσίας των ΗΠΑ και επομένως οι ισορροπίες εξουσίας στην Ουάσινγκτον όταν ο Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνει τα προεδρικά καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Εάν αυτοί οι γερουσιαστές, η Κέλι Λέφλερ και ο Ντέιβιντ Περντού «δεν κερδίσουν, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει» τους Δημοκρατικούς, βροντοφώναξε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχετε ιδέα πόσο θα χειροτερέψει η κατάσταση», συνέχισε. Ωστόσο, το πρώτο μέρος της ομιλίας του το αφιέρωσε ως επί το πλείστον στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

The Moment Of The Night

Georgia Crowd Chants At @KLoeffler & @sendavidperdue:

"FIGHT FOR TRUMP! FIGHT FOR TRUMP! FIGHT FOR TRUMP!"

By far the loudest chant of the night. pic.twitter.com/LACcIZA61Y

— The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) December 6, 2020