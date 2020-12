Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία S400: Νομοσχέδιο “χαστούκι” για τον Ερντογάν

Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία S400: Ηχηρό “χαστούκι” δέχεται η Τουρκία από τις ΗΠΑ, με τις κυρώσεις λόγω των S-400 να βρίσκονται πλέον πιο κοντά από ποτέ. Είναι γνωστό πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξέρει ότι στην Ουάσιγκτον διαμορφώνεται μια νέα συνθήκη. Δεν θα μπορεί πια να έχει την άμεση δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης που είχε τον Τραμπ και κυρίως, δεν θα μπορεί να ελπίζει στο ότι η αντίδραση σε επιλογές όπως η προμήθεια των ρωσικών πυραυλικών συστοιχιών S-400 θα είναι περισσότερο φραστική παρά ουσιαστική.

Το νομοσχέδιο των ΗΠΑ για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2021 αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά μια «σημαντική συναλλαγή» (λεκτικό του νόμου CAATSA). Ως εκ τούτου ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και να επιβληθούν τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή του. «Η απόκτηση από την κυβέρνηση της Τουρκίας του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία που ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2019, αποτελεί σημαντική συναλλαγή όπως περιγράφεται στην ενότητα 231 του νόμου CAATSΑ… Το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου (αμυντικός προϋπολογισμός για το 2021), ο πρόεδρος πρέπει να επιβάλλει πέντε ή περισσότερες από τις κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 235 του Νόμου CAATSA σε σχέση με κάθε άτομο που εν γνώσει ασχολήθηκε με την απόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία έχει αλλάξει άρδην, με τον Μάικ Πομπέο να κάνει λόγο για επικίνδυνες ενέργειες της Άγκυρας που «υπονομεύουν την συνοχή του ΝΑΤΟ». Η αλλαγή στάσης έχει προκαλέσει μάλιστα τον εκνευρισμό στην τουρκική πλευρά, με τον Μελβούτ Τσαβούσογλου να δηλώνει πως μόνο η Γερμανία τους αντιμετωπίζει δίκαια. Νωρίτερα, χθες, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωνε με αφορμή ερώτηση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, πως η Άγκυρα θα πρέπει «να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην περιοχή». Αυτά, την ώρα που πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, όπου θα κριθεί το αν θα επιβληθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, κάτι για το οποίο η Γαλλία -κυρίως- αλλά και άλλες χώρες, πιέζουν για να εφαρμοστούν άμεσα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μετά το πέρας ενός χρόνου ο πρόεδρος μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι:

η κυβέρνηση της Τουρκίας και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή ένα σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

κανένας υπάλληλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του αμυντικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λειτουργούν ούτε συντηρούν εντός της Τουρκίας κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

ο πρόεδρος έλαβε αξιόπιστες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της Τουρκίας ότι αυτή δεν θα εμπλέκει εν γνώσει της ή δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε ξένο να συμμετάσχει εκ μέρους της στην άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την επαναπόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 που υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 231 του νόμου CAATSA.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ εξέφρασε την ικανοποίηση του, λέγοντας «είμαι απίστευτα περήφανος που βοήθησα να διασφαλιστεί η συμπερίληψη μιας διάταξης στον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) για να πραγματοποιήσει αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να κάνει: επίσημα καθορίζει εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι η Τουρκία παρέλαβε ρωσικά αμυντικά συστήματα S-400 και επομένως θα τιμωρηθεί βάσει του ισχύοντος νόμου».

Incredibly proud to have helped secure inclusion of a provision in the NDAA to do what President Trump refused to do: Officially determine on behalf of the U.S. govt that #Turkey took delivery of Russian S-400 defense systems and therefore will be sanctioned under existing law.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 4, 2020