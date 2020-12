Ρομποτικό σκάφος Σελήνη: Ιστορική στιγμή για την Κίνα

Ρομποτικό σκάφος Σελήνη: Το κινεζικό ρομποτικό σκάφος Chang’e 5 προσσεληνώθηκε με επιτυχία τη νύχτα, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της ιστορικής διαστημικής αποστολής του, στόχος της οποίας είναι να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης. Η Κίνα εκτόξευσε το σκάφος στις 24 Νοεμβρίου. Η αποστολή, που δεν είναι επανδρωμένη, φέρει το όνομα της κινεζικής θεότητας του φεγγαριού. Ο στόχος της είναι να συλλέξει σεληνιακό υλικό που θα βοηθήσει τους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για την προέλευση της Σελήνης. Αν τα καταφέρει, η Κίνα θα γίνει η τρίτη χώρα, μετά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Έχουν περάσει 44 χρόνια από τότε που η ανθρωπότητα έφερε δείγματα από το φεγγάρι. Η τελευταία φορά ήταν το 1976 από τη σοβιετική αποστολή Luna 24 (170 γραμμάρια), ενώ είχαν προηγηθεί οι Αμερικανοί με τις αποστολές “Απόλλων” της NASA. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2019 η Κίνα σημείωσε ένα ιστορικό διαστημικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη χώρα που “άγγιξε” τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, όπου προσεληνώθηκε το ρομποτικό σκάφος της Chang’e-4.

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ρομποτικό σκάφος θα επιστρέψει στη Γη στα μέσα Δεκεμβρίου. Φέτος τον Ιούλιο η Κίνα εκτόξευσε μια άλλη ρομποτική αποστολή με προορισμό τον Άρη, ενώ σχεδιάζει ένα μόνιμο επανδρωμένο τροχιακό σεληνιακό σταθμό γύρω στο 2022. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, έχουν θέσει ως στόχο να στείλουν ξανά αστροναύτες στη Σελήνη το 2024 με το νέο πρόγραμμα “‘Αρτεμις”.

Separation between lander/ascent vehicle and orbiter/return vehicle of #Change5 on Lunar orbit. Video taken from the orbiter/return vehicle. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT

