Έλληνες – Τρίερ Γερμανίας: Έλληνας γιατρός και το 2 μηνών κοριτσάκι του – Συλλυπητήρια από ΥΠΕΞ

Έλληνες – Τρίερ Γερμανίας: Δύο Έλληνες συγκαταλέγονται μεταξύ των πέντε νεκρών πολιτών στην Τρίερ της Γερμανίας χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν άνδρα και τη μόλις λίγων εβδομάδων κόρη του, ενώ σύμφωνα με την έως τώρα πληροφόρηση από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, νοσηλεύονται τραυματισμένοι η σύζυγός του και ο γιος τους. Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την οδύνη του για το τραγικό συμβάν με ανακοίνωσή του. «Το Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Γερμανικές αρχές για να παράσχει κάθε συνδρομή. Απευθύνουμε θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων», αναφέρει. «Εκφράζω την οδύνη μου για την απώλεια πέντε ανθρώπινων ζωών, ανάμεσά τους και δύο Ελλήνων, στο τραγικό συμβάν στο Τρίερ της Γερμανίας και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Η σκέψη μας και στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Όπως αποκαλύπτει το orthodoxia.info, πρόκειται για μια οικογένεια μέλος της εκεί ελληνορθόδοξης κοινότητας, η οποία είχε βγει να περπατήσει στους δρόμους της πόλης. Ο πατέρας αναγνωρισμένος οδοντίατρος στην περιοχή, μαζί με την σύζυγο του και τα δυο τους παιδιά, το ένα μάλιστα λίγων μόλις ημέρων. Νεκρός είναι ο 45χρονος Έλληνας οδοντίατρος και το μόλις δυο μηνών κοριτσάκι τους ενώ η σύζυγος του και το άλλο τους παιδί, μόλις 17 μηνών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Το τραγικό συμβάν συνέβη χθες το μεσημέρι σε πεζόδρομο στο ιστορικό κέντρο της Τριέρ. Άνδρας 51 ετών πιθανότατα μεθυσμένος και με ψυχική ασθένεια έπεσε πάνω σε περαστικούς με αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού. Οι αρχές τον συνέλαβαν αλλά ήταν πλέον αργά.

Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, κάτοικος της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυτοκίνητό στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν, SUV μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς, με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. Επί τέσσερα λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra, το κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης. Πλήθος κόσμου συνέρρεε στο σημείο ως αργά χθες βράδυ για να τιμήσει τα θύματα της επίθεσης.

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen – #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv

