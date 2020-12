Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: Τελευταία «ευκαιρία» το Ανώτατο Δικαστήριο του Γουισκόνσιν

Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: Η εκστρατεία επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό σήμερα ότι υπέβαλε αναφορά με την οποία αμφισβητεί τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στο Γουινσκόνσιν, στην τελευταία από μια σειρά ανεπιτυχών, μέχρι στιγμής, προσφυγών, για να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Η προσφυγή κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Γουισκόνσιν. Στην ανακοίνωση της προεκλογικής εκστρατείας αναφέρεται ότι περιλαμβάνει «τέσσερις υποθέσεις με σαφείς ενδείξεις παρανομίας», όπως την παράνομη αλλαγή φακέλων σε ψηφοδέλτια που είχαν σταλεί με το ταχυδρομείο ή την καταμέτρηση ψήφων που δεν συνοδεύονταν από την απαιτούμενη αίτηση.

Το επιτελείο του Τραμπ υποστηρίζει ότι 221.323 επιστολικές ψήφοι καταμετρήθηκαν λανθασμένα. Ο Μπάιντεν κέρδισε το Γουισκόνσιν με διαφορά περίπου 20.000 ψήφων. Ένας εκπρόσωπος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Γουισκόνσιν επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί η προσφυγή, δεν διευκρίνισε όμως αν οι δικαστές δέχτηκαν να εξετάσουν την υπόθεση. Το Γουσκόνσιν επικύρωσε χθες τη νίκη του Μπάιντεν στις εκλογές.

Παράλληλα, ο Δρ. Σκοτ Άτλας, πολύ αμφιλεγόμενο μέλος του κλιμακίου αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον Λευκό Οίκο το οποίο συγκρότησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως υπέβαλε την παραίτησή του. «Γράφω αυτές τις γραμμές για να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ», αναφέρει η επιστολή του Δρ. Άτλας, με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου, την οποία μεταφόρτωσε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (@ScottWAtlas) αφού είχε ήδη διαρρεύσει στον Τύπο. Η ειδική σύμβαση 130 ημερών του 65χρονου ειδικού στη νευροραδιολογία, μέλους του κλιμακίου στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον Αύγουστο, έληγε αυτή την εβδομάδα, σημείωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Εργάστηκα σκληρά με μόνο έναν στόχο: να σωθούν ζωές και να βοηθήσω τους Αμερικανούς να ξεπεράσουν αυτή την πανδημία», ανέφερε ο Δρ. Άτλας, προσθέτοντας ότι «πάντοτε βασίστηκε στα πιο πρόσφατα και επιστημονικά αποδεδειγμένα στοιχεία, χωρίς καμία πολιτική σκοπιμότητα ή επιρροή». Ο Δρ. Άτλας πάντως αμφισβητήθηκε έντονα από την επιστημονική κοινότητα και ειδικούς σε ζητήματα δημόσιας υγείας, διότι παίρνει θέσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων και της χρήσης μάσκας. «Είναι αποτελεσματικές οι μάσκες; Όχι», είχε τουιτάρει τον Οκτώβριο, προτού η διαχείριση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήσει ειδική σήμανση στο μήνυμα αυτό, χαρακτηρίζοντάς το παραπλανητικό.

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh

— Scott W. Atlas (@ScottWAtlas) December 1, 2020