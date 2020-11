Eurogroup Ελλάδα – 767 εκατ. ευρώ: Ξεκλειδώνει η δόση, διθύραμβοι Ντόναχιου

Eurogroup Ελλάδα – 767 εκατ. ευρώ: Tην απόφαση εκταμίευσης του τέταρτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε πριν από λίγο το Eurogroup. “To Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, με βάση την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου” αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η πανδημία όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και στην Ελλάδα γεγονός που σύμφωνα με την φθινοπωρινή πρόβλεψη της Επιτροπής έχει ως συνέπεια μια συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, το 2021 προβλέπεται μερική ανάκαμψη.

“Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για το μεγάλο πακέτο έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για να μετριάσουν το αποτέλεσμα της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης” αναφέρεται στην ανακοίνωση και συμπληρώνεται ότι “σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η εκταμίευση της τέταρτης δόσης”.

“Αυτά είναι υπέροχα νέα για την Ελλάδα και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά και τα καλά αποτελέσματα που πέτυχε η Ελλάδα” ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.

This is great news for Greece and for the whole euro-area. It reflects hard work and good results achieved by Greece. #Eurogroup https://t.co/trETf4cDvN

Ανάρτηση στο Twitter έκανε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά την απόφαση των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών.

“Καλά νέα από το Eurogroup σήμερα, καθώς η δήλωσή του συμφωνεί ότι η δέσμευσή μας για μεταρρυθμίσεις είναι σταθερή και ότι τα μέτρα οικονομικής ανακούφισης που εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν αποτελεσματικά” έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

Good news from the Eurogroup today, as its statement agrees that our commitment to reforms is steadfast and that the economic relief measures we implemented during the pandemic have been effective. https://t.co/lSe67INZJl

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 30, 2020