Δολοφονία επιστήμονα Ιράν: «Συναγερμός» στις πρεσβείες του Ισραήλ μετά τις απειλές για αντίποινα

Δολοφονία επιστήμονα Ιράν: Το Ισραήλ έθεσε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τις πρεσβείες του σε όλον τον κόσμο, μετά τις απειλές του Ιράν για αντίποινα, με αφορμή τον φόνο ενός πυρηνικού επιστήμονα κοντά στην Τεχεράνη, μετέδωσε το ισραηλινό Ν12 σήμερα. Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει θέματα ασφαλείας που αφορούν τις διπλωματικές αποστολές του στο εξωτερικό. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για τον θάνατο του Μοχσέν Φαχριζαντέχ, ο οποίος σκοτώθηκε από ενόπλους που είχαν στήσει ενέδρα στο αυτοκίνητό του, έξω από την Τεχεράνη.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ζήτησε σήμερα «να τιμωρηθούν» οι υπεύθυνοι του φόνου του κορυφαίου Iρανού πυρηνικού επιστήμονα. Σε ανακοίνωσή του, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του και στον λογαριασμό του στο Twitter, ο αγιατολάχ ζητάει «να τιμωρηθούν οι δράστες και οι υπεύθυνοι» αυτού του εγκλήματος και «να συνεχισθούν οι επιστημονικές και τεχνικές προσπάθειες αυτού του μάρτυρα σε όλους τους τομείς στους οποίους εργαζόταν».

One of our country’s eminent scientists in the nuclear & defense fields – Dr. Mohsen Fakhrizadeh -has been martyred by brutal mercenaries. With his great, enduring scientific efforts, he sacrificed his life on the path of God & the lofty status of martyrdom is his divine reward.

Ο Μοχσέν Φαχριζαντέχ, 59 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον του αυτοκινήτου του με ένα όχημα παγιδευμένο εκρηκτικά και με πυρά από τους δράστες, στους οποίους απάντησαν οι σωματοφύλακες του Φαχριζαντέχ, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως ο επιστήμονας ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης έρευνας και καινοτομίας του υπουργείου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τον χαρακτήρισε «διαπρεπή επιστήμονα του πυρηνικού και του αμυντικού τομέα», ο οποίος έγινε «μάρτυρας από τα χέρια εγκληματιών και απάνθρωπων μισθοφόρων».

«Αυτός ο απαράμιλλος επιστήμονας έδωσε την πολύτιμη ζωή του στον Θεό εξαιτίας των μεγάλων και διαρκών επιστημονικών προσπαθειών του», πρόσθεσε.

All relevant administrators must seriously place two crucial matters on their agendas: 1st to investigate this crime and firmly prosecute its perpetrators and its commanders, 2nd to continue the martyr’s scientific and technological efforts in all the sectors where he was active.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 28, 2020