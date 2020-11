Ντιέγκο – θάνατος: Τον “Θεό της μπάλας” έσπευσαν να αποχαιρετήσουν εκτός από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, τόσο ξεχωριστές προσωπικότητες του αθλητισμού όσο και της πολιτικής και του πολιτισμού. Τον Μαραντόνα αποχαιρέτησαν οι Πελέ, Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και αρκετοί ακόμα. Ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, Αλεξάντερ Τσεφέριν και ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο είπαν και εκείνοι το αντίο τους. Ενώ, και ο Πάπας Φραγκίσκος αποχαιρέτησε τον Ντιεγκίτο.

Συγκινητικό ήταν το αντίο του Πελέ για τον «Πίμπε ντ’ ορο». Ο Βραζιλιάνος μάγος μπορεί να ήταν ο «αντίπαλος» του Ντιεγκίτο στις συζητήσεις για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου, όμως ήταν δύο φίλοι που έτρεφαν απεριόριστο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Ο Πελέ σε ανάρτηση του στο twitter ανέφερε: «Τι θλιβερά νέα. Έχασα έναν υπέροχο φίλο και ο κόσμος έχασε έναν θρύλο. Προς το παρόν, ο Θεός να δώσει δύναμη στα μέλη της οικογένειας. Σίγουρα μία μέρα θα κλωτσάμε μαζί μία μπάλα στον ουρανό».

Ο Λιονέλ Μέσι είπε και εκείνος το αντίο του στον Μαραντόνα. Ο Μέσι αποχαιρέτησε τον Ντιεγκίτο, ωστόσο τόνισε πως δεν θα φύγει ποτέ, καθώς ο Ντιέγκο είναι αιώνιος. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε: «Μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους τους Αργεντινούς και για το ποδόσφαιρο. Μας αφήνει αλλά δεν φεύγει, γιατί ο Ντιέγκο είναι αιώνιος. Κρατώ όλες τις όμορφες στιγμές που έζησα μαζί του και θα ήθελα να στείλω τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του».

Το αντίο του στον Ντιέγκο Μαραντόνα είπε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος άσος της Γιουβέντους αποχαιρέτησε τον Θεό της μπάλας μέσω ανάρτησης του σε twitter και instagram. Ο Ρονάλντο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα λέω αντίο σε έναν φίλο και ο κόσμος αντίο σε μια αιώνια ιδιοφυΐα. Ένας από τους καλύτερους που είχαμε ποτέ. Ένας ασύγκριτος μάγος. Φεύγει πολύ νωρίς, αλλά αφήνει μια κληρονομιά χωρίς όρια και ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Ξεκουράσου ειρηνικά, άσε. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ».

Ένας άλλος αρτίστας της μπάλας, ο Ροναλντίνο είπε το αντίο του στον Ντιεγκίτο. Ο αποχαιρετισμός του Βραζιλιάνου ράγισε καρδιές, καθώς τα λόγια του για το είδωλο του ήταν συγκινητικά. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Φίλε μου, είδωλο μου, το δικό μου Νο10. Ίσως πάντα η έμπνευση μου σε όλη την διάρκεια της καριέρας μου. Το να σε συναντήσω και να παίξω ποδόσφαιρο μαζί σου ήταν μία από τις ομορφότερες βραδιές της ζωής μου. Ο… Μάγος ανάμεσα σε μάγους. Αθάνατος»

Ενώ, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε αντίο στο Ντιέγκο Μαραντόνα μέσω ανάρτησης του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter και το instagram.

Ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο αποχαιρέτησε τον Αργεντίνο θρύλο, με συγκινητικό τρόπο. Ο Ινφαντίνο ανέφερε πως η καρδιά του κόσμου στάματησε προς στιγμήν. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Σήμερα, είναι μια απίστευτα θλιβερή μέρα. Ο Ντιέγκο μας μάς άφησε. Οι καρδιές μας -όλων μας που τον αγαπούσαμε για το πώς ήταν και για αυτό που αντιπροσώπευε- σταμάτησαν να χτυπούν για μια στιγμή. Η σιωπή μας, τα δάκρυά μας, ο πόνος μας είναι το μόνο πράγμα που νιώθουμε βαθιά μέσα μας αυτή τη στιγμή».

