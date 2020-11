Μαραντόνα λαϊκό προσκύνημα: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και πολιτών

Μαραντόνα λαϊκό προσκύνημα: Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομίας και πλήθους που έχει συγκεντρωθεί έξω από την έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Ντιέγκο Μαραντόνα. Στους συγκεντρωμένους επιτρέπεται η είσοδος στην πλατεία μέσω συγκεκριμένων σημείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sputnik, η κατάσταση που επικρατεί είναι χαοτική, με τον κόσμο να προσπαθεί να εισέλθει από διάφορες πλευρές του φράχτη, να σπρώχνει ο ένας τον άλλο και να συνωστίζονται. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε από ανακοπή καρδιάς την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Νοεμβρίου, είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, μετά από εμφάνιση αιματώματος.

Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC

— Natalie Alcoba (@nataliealcoba) November 26, 2020