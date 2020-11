Τραμπ – γαλοπούλα: Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ τήρησε την παράδοση

Τραμπ – γαλοπούλα: Πάλι κατάφερε να τραβήξει την προσοχή ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός βγήκε από την αυτοαπομόνωση για το χατίρι της… γαλοπούλας! Στον Κήπο των Ρόδων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τήρησε το έθιμο, χωρίς να ξεφύγει από το κείμενο της ομιλίας του, γλιτώνοντας έτσι από το εορταστικό τραπέζι τον Κορν, μια γαλοπούλα βάρους 19 κιλών. «Κορν, δια της παρούσης, σου απονέμω χάρη» είπε ο Τραμπ, υψώνοντας το χέρι πάνω από το λευκό πουλί με το μακρύ προγούλι.

Ο Κορν κακάρισε, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων, κυρίως υπαλλήλων του Λευκού Οίκου, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν μάσκες. Αφότου ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές, πριν από τρεις εβδομάδες, ο Τραμπ έχει σπάσει όλες τις παραδόσεις. Δεν υπήρξε ομιλία παραδοχής της ήττας του, ούτε συγχαρητήριο τηλεφώνημα στον Μπάιντεν. Και, έκτοτε, σπανίως εμφανίζεται δημοσίως.

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition: the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey…. pic.twitter.com/O92pWUKrBv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020