Ισότητα φύλων εργασία: Περισσότερες γυναίκες χάνουν τη δουλειά τους εν μέσω πανδημίας

Ισότητα φύλων εργασία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, παρουσίασαν Σχέδιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα στον κόσμο δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030, επισημαίνει η Κομισιόν. Επιπλέον, οι υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης COVID-19 επηρεάζουν κατά τρόπο δυσανάλογο τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Ενδεικτικά, δεδομένου ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά μεταξύ των ατόμων που εργάζονται άτυπα και σε ευάλωτους τομείς, το ποσοστό απώλειας θέσεων εργασίας γι’ αυτές είναι 1,8 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των γυναικών θα μπορούσε να ανέλθει έως 9,1%. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, σκοπός του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ (2021-2025) (GAP III) είναι, αφενός, να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών και, αφετέρου, να διασφαλιστούν τα κεκτημένα, στον τομέα της ισότητας των φύλων, της 25ετούς περιόδου που έχει μεσολαβήσει από την έγκριση της Διακήρυξης του Πεκίνου και της πλατφόρμας δράσης της μέχρι σήμερα.

«Όταν διασφαλίζουμε τα ίδια δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, οι κοινωνίες μας ισχυροποιούνται. Εμπλουτίζονται και γίνονται πιο ασφαλείς. Είναι μια πραγματικότητα πέρα από αρχές ή ηθικά καθήκοντα» επισήμανε ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ και προσέθεσε: «Η συμμετοχή και ο ηγετικός ρόλος των γυναικών και των κοριτσιών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και για έναν πιο πράσινο πλανήτη. Με αυτό το νέο σχέδιο δράσης, επιδιώκουμε μεγαλύτερη και ταχύτερη πρόοδο στην προώθηση της ισότητας των φύλων».

Η Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος αρμόδια για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, σημείωσε ότι «η ανάληψη ισχυρότερης δέσμευσης για την ισότητα των φύλων είναι καίριας σημασίας για τη βιώσιμη παγκόσμια ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ευημερία» και εξήγησε: «Οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας και γι’ αυτό θα πρέπει να αναλάβουν το πηδάλιο της ανάκαμψης. Ως μέλη μιας Επιτροπής που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου και το γεωπολιτικό πλαίσιο, θέλουμε να συνεργαστούμε στενότερα με τα κράτη μέλη μας, καθώς και με όλους τους εταίρους, για την οικοδόμηση ενός κόσμου με πραγματική ισότητα των φύλων».

Το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων III παρέχει στην ΕΕ ένα πλαίσιο πολιτικής με πέντε πυλώνες δράσης για την επιτάχυνση της προόδου με στόχο, αφενός, την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων και, αφετέρου, τη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο όλοι οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης. Το σχέδιο δράσης καθιστά την προώθηση της ισότητας των φύλων προτεραιότητα όλων των εξωτερικών πολιτικών και δράσεων· προσφέρει έναν χάρτη πορείας για τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο· εντείνει τη δράση σε στρατηγικούς θεματικούς τομείς· καλεί τα θεσμικά όργανα να δώσουν το καλό παράδειγμα, και διασφαλίζει τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων.

Οι πέντε πυλώνες δράσης αναλυτικά:

1) το 85 % όλων των νέων δράσεων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων θα συμβάλουν στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών έως το 2025. Το GAP III εισάγει αυστηρούς κανόνες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς. Κάθε εξωτερική βοήθεια σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας, της γεωργίας και των κονδυλίων συνδυαστικής χρηματοδότησης κ.λπ., θα πρέπει να ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου και να στηρίζει την ισότητα των φύλων.

2) κοινό στρατηγικό όραμα και στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους σε πολυμερές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το GAP III υποστηρίζει, αφενός, την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για όλους τους φορείς της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, και, αφετέρου, την εστίαση σε επιλεγμένα στρατηγικά θέματα. Η προσεκτική ανάλυση της διάστασης του φύλου και η στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις ακτιβίστριες/τους ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και τους νέους θα αποτελέσουν στέρεη βάση για τις επιτόπιες δράσεις.

