Τουρκικό πλοίο Λιβύη: Η Άγκυρα απειλεί με αντίποινα Ελλάδα και ΕΕ για τη νηοψία

Τουρκικό πλοίο Λιβύη: Κανένα παράνομο υλικό δεν εντοπίστηκε στο τουρκικό, φορτηγό πλοίο Rosalina-A που αναχαιτίσθηκε και στη συνέχεια ερευνήθηκε στη Μεσόγειο από Γερμανούς στρατιωτικούς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης, “Irini”, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί σε βάρος της Λιβύης. Νωρίτερα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ανέφερε ότι βρέθηκαν στο πλοίο “μπισκότα και μπογιές”, ανθρωπιστική βοήθεια για την Λιβύη. Εικόνες που μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NTV δείχνει ένοπλους στρατιώτες να κατεβαίνουν με σχοινιά στο τουρκικό πλοίο που κατευθυνόταν προς το λιβυκό λιμάνι Μισράτα και να παίρνουν τον έλεγχο της γέφυρας.

Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε, καθώς δεν της ζητήθηκε η άδεια για τον έλεγχο του πλοίου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλευρά, ο έλεγχος προχώρησε καθώς η Άγκυρα δεν είχε ακόμη απαντήσει, τέσσερις ώρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, ενώ διεκόπη, όταν κατέστη σαφές από την Άγκυρα, ότι δεν δίνει άδεια για τον έλεγχο. Όπως έγινε γνωστό από το τουρκικό ΥΠΕΞ, κλήθηκαν οι διπλωματικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιταλίας και της Γερμανίας στην Άγκυρα, προκειμένου να τους επιδοθεί διαμαρτυρία για τον έλεγχο στο τουρκικό φορτηγό πλοίο.

Ο τουρκικός Τύπος στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης είναι Έλληνας και αναφέρουν ότι τα στελέχη της επιχείρησης Irini αποχώρησαν από το πλοίο όταν επιβεβαίωσαν ότι μεταφέρει μόνο ανθρωπιστική βοήθεια και μπογιές. Όπως αναφέρει το Anadolu, η Τουρκία αναμένεται να θέσει το ζήτημα ενώπιον των διεθνών οργανισμών.

Yesterday, 🚢 #FGS Hamburg inspected the collaborative MV ROSELINE in application of #UN #ArmsEmbargo on #Libya! #Cargo and documentation was examined.

No evidence of illicit material found. Vessel cleared to proceed. Complete news 👉 https://t.co/uKoJzNbyjN pic.twitter.com/4iy8FbWTji

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) November 23, 2020