Τουρκία – πυρηνικά: “Βόμβα” για πυραύλους από τον σύμβουλό του

Τουρκία – πυρηνικά: Τα σχέδια της Τουρκίας, που μας γυρίζουν σε παλαιότερες εποχές φρίκης, άφησε να εννοηθούν ο Μεσούτ Χακκί Τζασίν, σύμβουλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Τζασίν, μιλώντας στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, δήλωσε προκλητικά πως η Τουρκία θα αποκτούσε ξένους «σκύλους», σύμφωνα με μια τουρκική ρήση, για να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά κυβερνητικά συμφέροντα. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και πυρηνικοί επιστήμονες, με στόχο να καταστήσουν την Τουρκία κάτοχο πυρηνικών πυραυλικών συστημάτων.

«Στην Τουρκία υπάρχει μία πολύ σημαντική ρήση του Τσάρου: ‘Σε κάθε μέρος του κόσμου υπάρχουν σκυλιά που θα μας υπηρετήσουν’. Οπότε η Τουρκία θα βγάλει χρήματα από την τσέπη της. Όποιος μπορεί να μας υπηρετήσει, θα νοικιαστεί. Χρειαζόμαστε για παράδειγμα έναν μηχανικό ατομικής ενέργειας; Θα έρθει στην Τουρκία. Χρειαζόμαστε κάποιον μηχανικό αεροσκαφών. Η Τουρκία θα φέρει τον καλύτερο μηχανικό σε αυτήν την μηχανή. Θυμηθείτε το πώς η Τουρκία απήγαγε τον Ορμπάν (Ούγγρος μηχανικός πυροβολικού στη διάρκεια πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης) μπροστά στα μάτια της βυζαντινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Κάναμε το πυροβολικό με τον μηχανικό Ορμπαν. Πού ζεις εσύ; Ζεις στην Κωνσταντινούπολη χάρη στον Οθωμανό σουλτάνο Μωάμεθ τον Πορθητή. Η Τουρκία, λοιπόν, που ανέπτυξε τότε το πυροβολικό του κατακτητή δεν μπορεί σήμερα να αναπτύξει τους πυραύλους του κατακτητή; Γιατί νομίζεις τα πλοία εν προκειμένου ονομάστηκαν με τα ονόματα των Οθωμανών σουλτάνων Φατίχ, Γιαβούζ και Σελίμ. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα. Οι Τούρκοι έρχονται άλλα έρχονται για τα καλά. Έρχονται με την οικονομία τους με την ανθρώπινο δυναμικό τους και με το know how. Οι άλλες χώρες ζηλεύουν τα drones που κατασκευάζουμε. Λέω λοιπόν ότι αν δουλέψεις μπορείς να τα πετύχεις το ίδιο καλά».

Ουσιαστικά ο Τζασίν, μιλάει για χρήση όλων των μέσων από την Τουρκία που θα επιτρέψουν νέες κατακτήσεις και επεκτάσεις της, στο πλαίσιο των νέο-οθωμανικών ονειρώξεων του Ταγίπ Ερντογάν. Το θέμα ανέδειξε και ο αυτοεξόριστος -στη Σουηδία- Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διαχειριστής της ανεξάρτητης ιστοσελίδας «Nordic Monitor». Ο Μποζκούρτ και το «Nordic Monitor» και ο διαχειριστής του, αποτελούν «κόκκινο» πανί για τον Ερντογάν, λόγω σοβαρών αποκαλύψεων που προβαίνει δημοσιοποιώντας απόρρητα τουρκικά έγγραφα και όχι μόνο.

President Erdogan's advisor Mesut Hakki Casin says #Turkey would buy out "dogs" around the world including nuclear scientists to serve for Turkish gov't interests. pic.twitter.com/YU23AdJUc2

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) November 23, 2020