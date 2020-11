Κορονοϊός ΗΠΑ: Έφτυσε γυναίκες επειδή δεν φορούσαν μάσκα και τους είπε ότι νοσεί

Κορονοϊός ΗΠΑ: Έναν άνδρα που έφτυσε δύο γυναίκες πεζοπόρους οι οποίες δεν φορούσαν μάσκα, λέγοντάς τους μάλιστα ότι έχει κορωνοϊό, αναζητεί η αστυνομία της Μασαχουσέτης. Την ίδια ώρα, το βίντεο της εξοργιστικής σκηνής κάνει τον γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τη New York Post ο εν λόγω άνδρας πλησίασε οργισμένος τις γυναίκες ενώ έκαναν πεζοπορία στην περιοχή Hudson Overlook στις 15 Νοεμβρίου και τους είπε ότι η νομοθεσία ορίζει να φοράνε μάσκες. «Δεν με νοιάζει, δεν πρόκειται να φοράω μάσκα όταν είμαι έξω» απάντησε η μία από τις δυο πεζοπόρους, για να λάβει την απάντηση «δεν είναι αυτός ο νόμος».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα είπε το τοπικό αστυνομικό τμήμα στο CNN, o άνδρας αποκάλεσε τις δύο γυναίκες ανεύθυνες και εγωίστριες. «Ευχαριστούμε που μοιράστηκες την γνώμη σου» του απάντησε μία από τις δύο πεζοπόρους και τότε εκείνος πλησίασε τις γυναίκες, κατέβασε τη μάσκα και έφτυσε προς το μέρος τους. «Έχω Covid. Διαγνώστηκα θετικός», είπε στις δυο γυναίκες, φτύνοντας δύο φορές. «Είσαι καλά;» τον ρώτησε μία από τις πεζοπόρους και εκείνος απάντησε: Όχι. Ούτε εσύ θα είσαι σύντομα».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο μπορεί να υποστεί ποινικές κυρώσεις για την πράξη του. Όπως επισημαίνει το CNN, η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς δημόσιους χώρους στη Μασαχουσέτη, ακόμα κι αν υπάρχει δυνατότητα τήρησης αποστάσεων άνω των τριών μέτρων.

“I have COVID,” this man in Ashburnham says as he spits in the direction of two women taking a hike Sunday afternoon. Based on a verbal confrontation early in the video, he was upset the women were not wearing a mask while hiking. Now police are looking for him. #WBZ pic.twitter.com/kLR9dcPd6W

— Kristina Rex (@KristinaRex) November 20, 2020