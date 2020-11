Ταραντίνο Once Upon a Time in Hollywood: Από ταινία μυθιστόρημα

Ταραντίνο Once Upon a Time in Hollywood: Συμφωνία για δύο βιβλία υπέγραψε ο Κουέντιν Ταραντίνο με τον εκδοτικό οίκο Harper: ο σκηνοθέτης θα κάνει μυθιστόρημα την ταινία του τού 2019 «Once Upon a Time… in Hollywood», το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2021. Θα ακολουθήσει ένα βιβλίο που θα συγγράψει για την τέχνη του κινηματογράφου. «Τη δεκαετία του 1970 οι μετατροπές ταινιών σε μυθιστορήματα ήταν τα πρώτα βιβλία για ενήλικες που διάβαζα, μεγαλώνοντας» επισημαίνει, σε ανακοίνωση, ο Κουέντιν Ταραντίνο.

«Και έως σήμερα έχω μεγάλη αγάπη για αυτό το λογοτεχνικό είδος. Κατά συνέπεια, ως λάτρης των μυθιστορηματοποίησης κινηματογραφικών ταινιών, με υπερηφάνεια ανακοινώνω το “ Once Upon a Time…in Hollywood” ως συνεισφορά μου σε αυτό το συχνά βαλμένο στο περιθώριο – αλλά αγαπημένο – υπο-είδος λογοτεχνίας. Με ενθουσιάζει επίσης το ότι θα εξερευνήσω περαιτέρω τους χαρακτήρες μου και τον κόσμο τους σε ένα λογοτεχνικό εγχείρημα που θα μπορέσει (ελπίζω) να σταθεί δίπλα στο κινηματογραφικό αντίστοιχό του». Η μετατροπή σε μυθιστόρημα της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας θα εκδοθεί σε χαρτόδετο Harper Perennial, σε eBook και audio book. Το φθινόπωρο του 2021 θα ακολουθήσει πολυτελής δεμένη έκδοση.

Δείτε ακόμα: