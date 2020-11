Εμβόλιο κορονοϊού – Ντόλι Πάρτον: Η συμμετοχή της τραγουδίστριας στην έρευνα

Εμβόλιο κορονοϊού – Ντόλι Πάρτον: Η Ντόλι Πάρτον διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση της έρευνας που βοήθησε στην ανάπτυξη σημαντικού εμβολίου για τον κορονοϊό, όπως έγινε γνωστό. Ένα νέο άρθρο στη New England Journal of Medicine αποκαλύπτει ότι η τραγουδίστρια – είδωλο της κάντρι έχει δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια, από δικά της χρήματα, για να βοηθήσει την έρευνα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ από την αρχή της πανδημίας. Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Νάσβιλ έπαιξε στη συνέχεια κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη εμβολίου από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna.

Στις υποσημειώσεις του ιατρικού περιοδικού, επιβεβαιώνεται ότι η χρηματοδότηση προήλθε από τη Ντόλι Πάρτον, «Dolly Parton COVID-19 Research Fund». Ανακοινώνοντας την απόφασή της τον Απρίλιο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, συνθέτρια, επιχειρηματίας και συγγραφέας έγραψε στο Instagram: «Ο επί σειρά ετών φίλος μου δρ. Naji Abumrad, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα στο Βάντερμπιλτ για πολλά χρόνια, με πληροφόρησε ότι έκαναν συναρπαστική πρόοδο στην έρευνα για τον κορονοϊό και τη θεραπεία του. Κάνω μια δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο Βάντερμπιλτ για την έρευνα και για να ενθαρρύνω άτομα που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεές».

When I donated the money to the Covid fund I just wanted it to do good and evidently, it is! Let’s just hope we can find a cure real soon. pic.twitter.com/dQgDWexO0C

— Dolly Parton (@DollyParton) November 17, 2020