Ολυμπιακός – κορονοϊός: Δυσαρέσκεια!

Ολυμπιακός – κορονοϊός: Η διεξαγωγή αγώνων των Εθνικών ομάδων, έφερε την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πιο συγκεκριμένα, οι “ερυθρόλευκοι” δεν θα έχουν στην διάθεση τους τους Ελ Αραμπί και Χασάν. Αμφότεροι βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά την ενσωμάτωση τους με τις ομάδες των χωρών τους. Αυτές οι σημαντικές απώλειες έφεραν την αντίδραση της ομάδας του Πειραιά. Η γενική διευθύντρια της ΠΑΕ, Λίνα Σουλούκου μέσω ανάρτησης της στο twitter εξέφρασε την δυσαρέσκεια, που υπάρχει στο “στρατόπεδο” του Ολυμπιακού

Πιο συγκεκριμένα, η Λίνα Σουλούκου έγραψε: «Όλα τα κλαμπ της Ευρώπης επενδύουν τεράστια ποσά για να κρατούν τους ποδοσφαιριστές τους ασφαλείς, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν απώλειες λόγω της παράλογης απόφασης να διεξάγονται αγώνες των Εθνικών ομάδων στην κορύφωση της Πανδημίας»

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα συνεχίζονται για τον Ολυμπιακό. Μετά τις απώλειες του Ελ Αραμπί και του Χασάν έρχεται να προστεθεί και το όνομα του Ματιέ Βαλμπουενά στο απουσιολόγιο των “ερυθρόλευκων”. Ο Γάλλος θα απουσιάσει στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βαλμπουενά έπαθε θλάση στην σημερινή προπόνηση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο εβδομάδες, όπου και θα χάσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια των Πειραιωτών. Μάλιστα, ο Γάλλος ενημέρωσε μέσω twitter για τον τραυματισμό του, υπογραμμίζοντας: «Δυστυχώς τραυματίστηκα στην προπόνηση και θα απουσιάσω τις επόμενες εβδομάδες. Παραμένω 100% δίπλα στην ομάδα, ως συνήθως. Πάμε».

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.

I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/4FiwY5JIdY

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 19, 2020