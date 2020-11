Μπόρις Τζόνσον – Σκωτία: «Καταστροφή» η εκχώρηση δικαιοδοσιών στο Εδιμβούργο

Μπόρις Τζόνσον – Σκωτία: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «καταστροφή» την εκχώρηση δικαιοδοσιών στη Σκωτία και απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω εξουσίες στο Εδιμβούργο, την ώρα που οι σκωτσέζοι εθνικιστές ασκούν πίεση για ένα δεύτερο δημοψήφισμα, για το οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως μπορεί να οδηγήσει στη διάσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι προηγούμενες 14 δημοσκοπήσεις έχουν δείξει πως μια πλειοψηφία των Σκωτσέζων υποστηρίζει τώρα την ανεξαρτησία, μετά την κρίση του Brexit και μια σειρά εσφαλμένων ενεργειών από την κυβέρνηση Τζόνσον αναφορικά με την απάντησή της στην πανδημία του νέου κορονοϊού. Σε βιντεοδιάσκεψη με βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος από τη βόρεια Αγγλία, ο Τζόνσον δήλωσε πως η εκχώρηση δικαιοδοσιών (για παράδειγμα, στην παιδεία, στις μεταφορές ή στην υγεία), που νομοθετήθηκε από τον Τόνι Μπλερ, ήταν «το μεγαλύτερο λάθος» του πρώην πρωθυπουργού, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του Τζόνσον δεν αρνήθηκε το σχόλιο. Οι Σκωτσέζοι απέρριψαν την ανεξαρτησία με 55% έναντι 45% σε δημοψήφισμα το 2014, όμως το Brexit και η Covid-19 έχουν προκαλέσει ένταση στους δεσμούς που κρατούν ενωμένο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό του ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία ψήφισαν υπέρ της παραμονής και η Αγγλία και η Ουαλία υπέρ της αποχώρησης. Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, η οποία ασκεί πίεση για ένα νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, επιτέθηκε στα σχόλια του Τζόνσον.

«Αξίζει να σημειώσουμε αυτά τα σχόλια του πρωθυπουργού για την επόμενη φορά που οι Τόρις (οι Συντηρητικοί) θα πουν ότι δεν αποτελούν απειλή για τις εξουσίες του Σκωτσέζικου Κοινοβουλίου – ή, κάτι ακόμη πιο απίστευτο, ότι υποστηρίζουν την εκχώρηση περισσότερων εξουσιών», έγραψε η Στέρτζον στο Twitter.

“Ο μόνος τρόπος για να προστατευθεί και να ενισχυθεί το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο είναι η ανεξαρτησία”, πρόσθεσε.

Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ επιχείρησε να υπερασπισθεί τα σχόλια του Τζόνσον λέγοντας πως η καταστροφή, στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, ήταν η άνοδος του εθνικισμού με τη μορφή του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (NP) της Στέρτζον.

Ο Τζένρικ δήλωσε πως οι σκωτσέζοι εθνικιστές καταχράσθηκαν την εκχώρηση δικαιοδοσιών για να προσπαθήσουν να αποσχισθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο και πως ένα νέο δημοψήφισμα δεν αποτελεί ρεαλιστική πρόταση, αφού οι εθνικιστές είχαν συμφωνήσει πως η ψηφοφορία του 2014 θα ήταν από τα δημοψηφίσματα που γίνονται μία φορά σε μια γενιά.

Worth bookmarking these PM comments for the next time Tories say they’re not a threat to the powers of the Scottish Parliament – or, even more incredibly, that they support devolving more powers. The only way to protect & strengthen @ScotParl is with independence. https://t.co/Hk7DqoFeuY

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 16, 2020