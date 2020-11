Τουρκία Βαρώσια – Μπορέλ: Σφοδρή επίθεση εναντίον των Βρυξελλών εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τις δηλώσεις του Ζοζέπ Μπορέλ για τις εξελίξεις στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για το θέμα της επίλυσης της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και του Κυπριακού στις 15 Νοεμβρίου, αποκαλύπτουν πόσο μακριά από τις πραγματικότητες του νησιού είναι η ΕΕ και ότι αγνοεί την ελεύθερη βούληση των Τουρκοκυπρίων η οποία εκφράστηκε μέσα από την κάλπη. «Τα μέρη του Κυπριακού είναι ξεκάθαρα. Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση είναι δυνατή μόνο εάν ληφθεί ως βάση η βούληση των δύο ‘λαών’ στο νησί που είναι κοινοί ιδιοκτήτες του νησιού. Η ΕΕ η οποία έχει αποκτήσει την συνήθεια να αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα των Τ/Κ, τώρα τολμά να απορρίπτει τη βούληση του ‘Τ/κ’ λαού για λύση.

Η ΕΕ η οποία δεν αναφέρεται στον ‘Τ/κ λαό’ σε καμιά από τις δηλώσεις της και που έχει επιβραβεύσει την ‘Ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου’ με ένταξη, που δεν έχει εκπληρώσει καμιά από τις υποσχέσεις της στους Τ/Κ, δεν αναμένεται να συμβάλει στη λύση», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ. Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόφαση για τα Βαρώσια στοχεύει όχι στην πρόκληση νέας θυματοποίησης αλλά στην κατάργηση της παρούσας θυματοποίησης». «Οι αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Με τον ίδιο τρόπο, οι αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ δεν υπερβαίνουν τη βούληση του ‘λαού’. Στις τελευταίες ‘εκλογές’ βούληση του ‘Τ/κ λαού’ διαμορφώθηκε για να διαπραγματευτεί το μοντέλο λύσης των δύο κρατών», αναφέρει του τουρκικό ΥΠΕΞ και καταλήγει: «Εάν η ΕΕ θέλει α συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού, πρέπει πρώτα να λάβει υπόψη την ύπαρξη και τη βούληση του ‘Τ/κ λαού’ και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2004».

Να υπενθυμίσουμε πως χθες το βράδυ η ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της για τις ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ. «Εκφράζουμε τη λύπη μας για τις σημερινές ενέργειες σχετικά με το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και για δηλώσεις που αντιβαίνουν στις αρχές του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού» αναφέρει ο Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις «θα προκαλέσουν μεγαλύτερη δυσπιστία και ένταση στην περιοχή και θα πρέπει να αντιστραφούν επειγόντως». Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ σημειώνει ότι «ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ».

«Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως στα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992). Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με αυτές τις αποφάσεις» επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι «οι σημερινές εξελίξεις στα Βαρώσια έρχονται σε μια στιγμή που συνεχίζονται οι προσπάθειες δημιουργίας χώρου για διάλογο και απαιτείται η ταχεία επανάληψη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για μια συνολική διευθέτηση και επανένωση με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων και στην εξεύρεση μόνιμων λύσεων».

Τέλος, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και για την επανένωση που βασίζεται σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ».

Opening of fenced off area of Varosha and statements contradicting UN principles for settlement of Cyprus question is deplorable.

EU fully committed to comprehensive settlement of Cyprus problem and to reunification based on bi-zonal, bi-communal federation w/ political equality. https://t.co/5YZfSmEIAl

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 15, 2020