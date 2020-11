Moderna εμβόλιο κορονοϊός: “Μπορούμε να σταματήσουμε τον ιό”

Moderna εμβόλιο κορονοϊός: “Είναι ένα σημείο καμπής στην ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορονοϊού”, δήλωσε ο Στεφάν Μπανσέλ, διευθύνων σύμβουλος της Moderna, μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων από τις κλινικές δοκιμές του πειραματικού εμβολίου. “Από τις αρχές Ιανουαρίου, έχουμε κυνηγήσει αυτόν τον ιό με σκοπό να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Σε όλη τη διάρκεια, γνωρίζαμε ότι κάθε μέρα μετράει”, είπε ο Στεφάν Μπανσέλ, προσθέτοντας πως “αυτή η θετική ενδιάμεση ανάλυση από τη μελέτη της Φάσης 3 μας έδωσε την πρώτη κλινική επιβεβαίωση ότι το εμβόλιο μας μπορεί να αποτρέψει τη νόσο COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής νόσου.”

Η εταιρεία που εδρεύει στο Cambridge της Μασαχουσέτης δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρχαν “σημαντικές” ανησυχίες για την ασφάλεια, προσθέτοντας ότι το εμβόλιο είναι γενικά ασφαλές. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιελάμβαναν πόνο στο σημείο της ένεσης και μετά τη δεύτερη δόση κόπωση, μυϊκό πόνο και πονοκεφάλους. “Γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα εμβόλιο που θα βοηθήσει τους περισσότερους ανθρώπους που θα το πάρουν είναι απλώς ένα υπέροχο συναίσθημα”, δήλωσε ο Μπανσέλ σέ συνέντευξή του στο CNBC. Με ποσοστό αποτελεσματικότητας 95%, “αυτή είναι μία κίνηση που αλλάζει τα πάντα”, όπως είπε.

“With this validation, in 2021 we are going to invest even more heavily in our vaccine business … really leverage the beauty of $MRNA," says Moderna CEO Stephane Bancel.

The company with a promising Covid-19 vaccine topped our 2015 #Disruptor50 list. 💉 pic.twitter.com/mXCKb66XdO

