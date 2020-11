Εμβόλιο κορονοϊού – ΠΟΥ: Προειδοποιήσεις Γκεμπρεγέσους να μην τερματιστούν τα μέτρα

Εμβόλιο κορονοϊού – ΠΟΥ: Ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν αρκεί από μόνο του για την καταπολέμηση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Ένα εμβόλιο θα συμπληρώσει τα άλλα εργαλεία που διαθέτουμε, δεν θα τα αντικαταστήσει», υπογράμμισε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια συνόδου του εκτελεστικού συμβουλίου της υπηρεσίας που διευθύνει. Αυτήν την φορά ήταν παρών στην αίθουσα, αφού ολοκλήρωσε την περίοδο καραντίνας στην οποία είχε τεθεί στις 2 Νοεμβρίου. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ είχε ανακοινώσει με μήνυμά του στο Twitter ότι είχε έρθει σε επαφή με έναν άνθρωπο που είχε διαγνωστεί θετικός στον νέο κορωνοϊό και ότι θα συνέχιζε να ασκεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως.

Όσον αφορά το εμβόλιο κατά της COVID-19, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, όπως και πολλοί από τους βοηθούς του, επιδίδονται τις τελευταίες ημέρες σε έναν αγώνα δρόμου για να μετριάσουν την αισιοδοξία που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα όταν οι Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δοκιμών του εμβολίου τους στην φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών δείχνει 90% αποτελεσματικότητα.

Since the beginning of the #COVID19 pandemic, we knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control. But it’s important to emphasise that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. #EB147 #ACTogether

