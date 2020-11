Ασυμπτωματικοί ασθενείς κορονοϊός: Ποια είναι η πορεία τους

Ασυμπτωματικοί ασθενείς κορονοϊός: Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος Τέρπος και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν δεδομένα σχετικά με τους ασυμπτωματικούς ασθενείς κορονοϊού. Η πορεία των ασθενών, που είναι ασυμπτωματικοί τη στιγμή της θετικής εξέτασης PCR από ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, δεν έχει μελετηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Δεδομένα από ασθενείς που βρέθηκαν μαζί στον ίδιο χώρο, όπως στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess έδειξαν ότι από τους 96 ασυμπτωματικούς ασθενείς τη στιγμή της θετικής PCR, μόνο 11 (11.5%) εμφάνισαν συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 κατά τη διάρκεια της καραντίνας τους, που είχε διάρκεια 14 ημερών (New England Journal of Medicine 2020; Aug 27;383(9):885-886). Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο πλέον έγκριτο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine, την 11 Νοεμβρίου, μελετήθηκαν 4779 πεζοναύτες που ήταν πλήρωμα στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Τheodore Roosevelt.

Η μέση ηλικία τους ήταν 27 έτη (εύρος 18-59 έτη) και το 78% ήταν άντρες. Μεταξύ 23 Μαρτίου και 18 Μαΐου, οι 1271 (26.6%) πεζοναύτες βρέθηκαν να έχουν θετική PCR εξέταση για τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Aπό τους 1271, οι 293 (22%) ήταν συμπτωματικοί τη στιγμή της εξέτασης ενώ οι υπόλοιποι 978 (77%) ήταν ασυμπτωματικοί. Από τους 978 αυτούς ασυμπτωματικούς πεζοναύτες τη στιγμή της εξέτασης, οι 572 (58.4%) δεν ανέπτυξαν ποτέ συμπτώματα κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων που ήταν ο χρόνος παρακολούθησής τους. Αυτοί που ανέπτυξαν συμπτώματα είχαν κατά κύριο λόγο ήπια νόσο, καθώς μόνο το 1,7% αυτών χρειάστηκε νοσηλεία, το 0,3% αυτών διασωληνώθηκε και μόνο ένας κατέληξε. Συμπερασματικά, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς κατά τη στιγμή της διάγνωσης του SARS-CoV-2 έχουν σημαντικές πιθανότητες να μην εμφανίσουν συμπτώματα της λοίμωξης, ενώ μεταδίδουν τον ιό κατά τη διάρκεια της θετικότητός τους.