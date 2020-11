Τούνη – 800 ευρώ: Η απάντηση στα υβριστικά σχόλια

Τούνη – 800 ευρώ: Αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει η Ιωάννα Τούνη, όταν σε πρόσφατες δηλώσεις της αναφέρθηκε στο βοήθημα των 800 ευρώ λόγω κορωνοϊού, υπογραμμίζοντας ότι «οι τεμπέληδες χαίρονται που τα παίρνουν». «Η Θεσσαλονίκη είναι μια παράνοια με όλο αυτό που συμβαίνει. Μια μιζέρια. Εγώ έχω περάσει Covid και έχω κάνει τεστ αντισωμάτων. Δεν πρόκειται να ξανακολλήσω για τους επόμενους 7 μήνες. Ήμουν δυο εβδομάδες καραντίνα τον 15Αύγουστο. Η Θεσσαλονίκη περνάει πολύ δύσκολα, η οικονομία πάει χάλια. Η οικονομία κλαίει. Έχω φίλους που έχουν εστίαση, εγώ έχω ρούχα, όλα πηγαίνουν κατά διαόλου. Τα 800 ευρώ είναι αστεία για τις επιχειρήσεις. Οι τεμπέληδες χαίρονται προφανώς τώρα που τα παίρνουν» είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη στην εφημερίδα On Time.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δέχτηκε κάποια αρνητικά σχόλια στο Instagram σχετικά με τη δήλωση αυτή.

«Το εάν είσαι τεμπέλης η όχι, το ξέρεις καλύτερα και δεν είμαι εγώ εδώ να το κρίνω. Αστείος δεν είσαι σίγουρα πάντως.Τα επιδόματα που δίνονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία της χώρας, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι επιπτώσεις θα φανούν πολύ σύντομα σε όλους & δυστυχώς είμαστε ακόμη στην αρχή. Παράλληλα υπάρχουν κάποιοι φυγόπονοι που χαίρονται με την κατάσταση και ελπίζουν να κρατήσει πολλούς μήνες ακόμη η καραντίνα, καθώς αράζουν στον καναπέ επι πληρωμή & δεν χρειάζεται να δουλέψουν. Σε αυτούς και αναφέρθηκα, αλλά θέλει βασικό iq για να καταλάβεις βασικά πράγματα».

Σήμερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση σε όσους την κατέκριναν εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε μια σειρά από instastories όπου αρχικά ανέφερε, «Θα ήθελα να συζητήσω λίγο μαζί σας για κάτι που με προβλημάτισε αρκετά. Χθες το πρωί, μου έκανε τηλεφωνική κλήση γνωστή μου δημοσιογράφος από Αθήνα, να με ρωτήσει πως είναι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, αν είναι τόσο τραγικά όσο ακούγονται στις ειδήσεις σχετικά με τα κρούσματα, αν ανησυχώ, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις κτλ. Μιλήσαμε μερικά λεπτά και είπαμε αρκετά πράγματα τα οποία μεταφέρθηκαν συνοπτικά σε 9 γραμμές» και στη συνέχεια δημοσίευσε τη δήλωσή της καθώς και πολλά από τα υβριστικά μηνύματα που έλαβε εξαιτίας αυτής.

Δεν φταίει η κυρία_τίποτα_Τούνη που βγαινει και λέει τις ανοησίες που λέει. Φταινε εκείνοι που ζητούν τη γνώμη της. Otherwise, who would give a fuck..??

— Dimitra G.L. (@dimi_liberi) November 14, 2020