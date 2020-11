Ελληνοτουρκικά τώρα: Νέα πρόκληση από τους γείτουνες, ο Ακάρ βλέπει παραβιάσεις

Ελληνοτουρκικά τώρα: Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Άγκυρα κατά της Ελλάδας, σε μια περίοδο που οι δυο χώρες ψάχνουν να βρουν δίαυλο επικοινωνίας για διερευνητικές συνομιλίες. Το πρωί του Σαββάτου, η εκπρόσωπος επικοινωνίας του Χουλουσί Ακάρ στο τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια καθιερωμένης ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατηγόρησε την Ελλάδα… για παραβιάσεις και αύξηση της έντασης! Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος έκανε λόγο για 42 παραβιάσεις του εναερίου χώρου, επτά των χωρικών υδάτων αλλά και 15 παρενοχλήσεις τουρκικών αεροσκαφών μέσα στον Οκτώβριο!

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και σύμφωνα με τις διεθνείς εγγυήσεις και τις συμφωνίες συμμαχίας. Αν και εκφράζουμε πάντα ότι σεβόμαστε τα σύνορα και τα δικαιώματα των γειτόνων μας, είμαστε υπέρ της ειρήνης, της φιλίας, των σχέσεων καλής γειτονίας και της συνεργασίας σε όλες μας τις σχέσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει την ένταση. Έγιναν 5 παρενοχλήσεις αεροσκαφών μας και 192 στρατιωτικά πλοία επισκέφθηκαν ‘νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς’ κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών. Οι παραβιάσεις αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η Ελλάδα κάνει κάθε προκλητική προσπάθεια να κλιμακώσει την ένταση» ανέφερε η εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

