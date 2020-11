«Born to Be Murdered» ταινία: Το 2021 η πρεμιέρα του θρίλερ που γυρίστηκε στην Ελλάδα

«Born to Be Murdered» ταινία: Τα δικαιώματα της ταινίας «Born to Be Murdered», ένα θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, απέκτησε το Netflix. Η ταινία, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία, θα κάνει πρεμιέρα το 2021. Η Αλίσια Βικάντερ και η Βίκι Κριμπς συμμετέχουν επίσης στην ταινία, η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα το 2019 και σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο στην αγγλική γλώσσα του Ιταλού σκηνοθέτη Ferdinando Cito Filomarino.

Το σενάριο έχει γράψει ο Κέβιν Ράις. Η ταινία διαδραματίζεται στην Αθήνα και την Ήπειρο και ακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι (Ουάσινγκτον και Βικάντερ) που κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα πέφτει θύμα μίας βίαιης συνωμοσίας με τραγικές συνέπειες.

