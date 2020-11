Τζίμι Χέντριξ – Μπομπ Μάρλεϊ: Δημοπρατούνται οι κιθάρες τους

Τζίμι Χέντριξ – Μπομπ Μάρλεϊ: Κιθάρες στις οποίες έπαιξαν οι Jimi Hendrix και Bob Marley προστέθηκαν στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν στην ετήσια «Icons and Idols Trilogy: Rock and Roll» του οίκου Julien Auctions, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου. Δύο από αυτές ανήκαν στον Hendrix: μια αγαπημένη Fender Stratocaster για αριστερόχειρα, που ο μουσικός χρησιμοποιούσε στο πέρασμά του από τη Νέα Υόρκη. Όπως σημειώνει το Rolling Stone, ο σειριακός αριθμός της δείχνει ότι πιθανώς κατασκευάστηκε το 1969, και αναμένεται να πιάσει 300.000 με 500.000 δολάρια. Η άλλη είναι μια William C. Stahl Style 8 ακουστική κιθάρα των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του 1960 την οποία κατασκεύασαν οι Larson Brothers (οι σχετικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 200.000 με 500.000 δολάρια). Συνοδεύεται από τεύχος του Life Magazine της 3ης Οκτωβρίου του 1969 με φωτογραφία του Hendrix να κρατά τη Stahl Style 8 και ένα ιδιόχειρο γράμμα του Noel Redding.

Σε αυτό, ο μπασίστας στην μπάντα Jimi Hendix Experience επιβεβαιώνει ότι η κιθάρα που ανήκε στον Hendrix είναι η ίδια με αυτή στη φωτογραφία στο Life. Ο οίκος θα δημοπρατήσει επίσης τη σπάνια 1975 Ovation 1612-4 Custom Balladeer ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα του Bob Marley (εκτιμούν ότι θα αποφέρει 80.000 με 100.000 δολάρια). Μαζί με αυτές τις τρεις κιθάρες θα βγουν στο σφυρί πολλά μουσικά όργανα και αναμνηστικά από μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνών. Ανάμεσα σε αυτά, η κιθάρα 2004 EVH Charvel Art Series, κατά παραγγελία σχεδιασμένη για τον Eddie Van Halen· και άλλη μία που είχε κατασκευάσει ο Van Halen μαζί με τον δικό του τεχνίτη κιθάρων. Και η Fender Stratocaster που ο Kurt Kobain είχε σπάσει στην τουρνέ «Utero» του 1994. Αλλά και το γάντι του Michael Jackson που θυμόμαστε από την τουρνέ «Victory» του 1984.