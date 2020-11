Τραμπ εκλογές: Απίστευτη δήλωση από τον οικονομικός σύμβουλός του

Τραμπ εκλογές: Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, δήλωσε σήμερα ο οικονομικός σύμβουλος του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Στον Λευκό Οίκο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε θεωρώντας ότι ο Τραμπ θα έχει δεύτερη θητεία», είπε ο Πίτερ Ναβάρο, ένας από τους οικονομικούς συμβούλους του απερχόμενου προέδρου, μιλώντας στο Fox Business.

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό (…) να καταλάβετε ότι θέλουμε επαληθεύσιμα ψηφοδέλτια, μια ψηφοφορία που να μπορεί να επικυρωθεί και μια έρευνα για τον αυξανόμενο αριθμό των ισχυρισμών περί απάτης, τους οποίους έκαναν μάρτυρες που υπέγραψαν ένορκες, γραπτές καταγγελίες», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν έχει αναγνωρίσει την ήττα του, σχεδόν μία εβδομάδα αφότου όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Fox, προέβλεψαν τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Τις τελευταίες ημέρες έχει εμφανιστεί ελάχιστα δημοσίως, αλλά επιδίδεται σε δικαστικό «ανταρτοπόλεμο», αμφισβητώντας τα αποτελέσματα σε πολλές Πολιτείες. Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του επαναλαμβάνουν ότι διαπράχθηκε απάτη στις εκλογές, χωρίς να παρουσιάζουν αποδείξεις.

Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των εκλογών ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι δεν έχουν «καμία απόδειξη» για κυβερνοεπιθέσεις, κατά τη διάρκεια των εκλογών, που να αλλοίωσαν το αποτέλεσμα.

Επίθεση μέσω Twitter κατά του Fox News εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας το δίκτυο ότι έχει ξεχάσει «τι το έκανε επιτυχημένο, τι το έφτασε εκεί που είναι». «Ξέχασαν την κότα με τα χρυσά αυγά», έγραψε σε tweet του, ενώ ισχυρίστηκε -χωρίς στοιχεία- ότι τα νούμερα του δικτύου έχουν καταρρεύσει εντελώς. Ο… εξάψαλμος έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που αρνείται να αναγνωρίσει την ήττα του από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, έκανε retweet σχόλια από υποστηρικτές πολλά εκ των οποίων εξέφραζαν την άποψη ότι πλέον θα βασίζονταν στο δεξιό καλωδιακό κανάλι και ιστότοπο Newsmax.

Υπενθυμίζεται ότι το Fox ήταν από τους πρώτους δημοσιογραφικούς οργανισμούς που έδωσαν την πολιτεία της Αριζόνα στον Μπάιντεν και που προειδοποίησε το κοινό του ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί νίκης είναι αναληθείς. Το βράδυ της Δευτέρας άλλωστε ο παρουσιαστής του Fox Neil Cavuto έκοψε στον αέρα δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακένανι, η οποία δήλωσε ότι η ομάδα της εκστρατείας του Τραμπ «ήθελε να μετρηθεί κάθε νόμιμη ψήφος». «Ωπα, ώπα! Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Χρεώνει την άλλη πλευρά ως μία πλευρά που δέχεται την απάτη και την παράνομη ψηφοφορία. Αν δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες να το υποστηρίξει, δεν μπορώ να συνεχίσω να σας δείχνω αυτό. Ίσως έχει στοιχεία να το αποδείξει, αλλά οι κατηγορίες της είναι εκρηκτικές για κλεψιά», είπε προς στους τηλεθεατές.

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020