Τζο Μπάιντεν – Ρον Κλάιν: Ποιος είναι ο νέος προσωπάρχης

Τζο Μπάιντεν – Ρον Κλάιν: Την εμπιστοσύνη του στον επί χρόνια σύμβουλό του, Ρον Κλάιν, δείχνει ο νεοεκλεγείς Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με το μεταβατικό γραφείο του Μπάιντεν, ο 59χρονος Κλάιν αναλαμβάνει ένα από τα πιο ισχυρά αξιώματα του Λευκού Οίκου: το αξίωμα του προσωπάρχη. Ο Κλάιν έχει εβραϊκή καταγωγή, είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Διετέλεσε πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα. Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, είχε επιφορτίσει τον Ρον Κλάιν με τον συντονισμό των αμερικανικών προσπαθειών αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Έμπολα, έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε η αμερικανική κυβέρνηση ότι η απάντησή της στην επιδημία ήταν αργή και ανεπαρκής.

Ο Κλάιν, δικηγόρος και επιχειρηματίας, εκτός από σύμβουλος του Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, έχει διατελέσει και επιτελάρχης του τότε αντιπροέδρου, Τζο Μπάιντεν. Παλαιότερα έχει διατελέσει επιτελάρχης του πρώην αντιπροέδρου Αλ Γκορ και της πρώην γενικής εισαγγελέως, Τζάνετ Ρίνο. Ο Κλάιν διαθέτει ισχυρά διαπιστευτήρια στον τομέα της διαχείρισης, μεγάλη εμπειρία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση κι έχει καλές σχέσεις με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου καθώς και με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Δημοκρατικών. «Ο Ρον ήταν πολύτιμος για μένα προσωπικά για πολλά χρόνια που έχουμε συνεργαστεί καθώς διασώσαμε την αμερικανική οικονομία από μια από τις χειρότερες κρίσειςστην ιστορία μας το 2009 και στη συνέχεια ξεπεράσαμε μία τρομακτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία το 2014», αναφέρει ο Μπάιντεν για τον προσωπάρχη του.

«Η βαθιά και μεγάλη εμπειρία όπως και η ικανότητά του να συνεργάζεται με άτομα απ΄όλο το πολιτικό φάσμα, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι ως επικεφαλής του Λευκού Οίκου καθώς αντιμετωπίζουμε την κρίση της πανδημίας και θέλουμε να ενώσουμε ξανά όλους τους Αμερικανούς», πρόσθεσε ο Δημοκρατικός Μπάιντεν. Από την πλευρά του, ο Κλάιν εξήρε τις πολιτικές ικανότητες του νεοεκλεγέντα προέδρου επισημαίνοντας ότι ο νέος του ρόλος είναι γι΄αυτόν «τιμή μιας ζωής». «Ανυπομονώ να βοηθήσω τον Τζο Μπάιντεν να συγκροτήσουμε μια ταλαντούχα και διαφορετική ομάδα για να εργαστούμε στον Λευκό Οίκο, καθώς έχουμε μια φιλόδοξη ατζέντα», υποστήριξε ο Κλάιν.

«Έχω δει πολλές ευχές απόψε. Σας ευχαριστώ και λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω σε καθέναν από εσάς». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Κλάιν είχε εξαπολύσει πυρά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση της πανδημίας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η απάντηση της κυβέρνησης Τραμπ σε αυτήν την κρίση έχει αποτύχει σαφέστατα», είχε δηλώσει ο Κλάιν τον περασμένο Ιούλιο. Ο Ρον Κλάιν αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Harvard το 1987 και ήταν ο εκδότης της επιθεώρησης του Χάρβαρντ «Harvard Law Review».

Μετά από χρόνια ως συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο στην Ουάσινγκτον και ως γενικός σύμβουλος μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων, ο Κλάιν αξιοποιήθηκε από τον Μπάιντεν το 2008 που τον διόρισε επιτελάρχη του. Ο Κλάιν διετέλεσε επίσης ως ανώτερος σύμβουλος της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον το 2016.

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you – and I’m sorry I can’t reply to each of you.

I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.

— Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020