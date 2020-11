Εμβόλιο Sputnik V- Ρωσία: Στο 92% η αποτελεσματικότητά του

Εμβόλιο Sputnik V- Ρωσία: Μεγάλη αποτελεσματικότητα παρουσιάζει το πρώτο ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Sputnik, το εμβόλιο Sputnik V εμφάνισε 92% αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα αποτελέσματα για το ρωσικό εμβόλιο βασίζονται σε δεδομένα από τους πρώτους 16.000 εθελοντές. «Σας λέμε, με βάση τα δεδομένα, ότι έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο» δήλωσε ο επικεφαλής του RDIF, Kirill Dmitriev, γράφει η βρετανική εφημερίδα «The Independent». Προς το παρόν, 40.000 εθελοντές συμμετέχουν στη διπλή «τυφλή», τυχαιοποιημένη και με τη συμμετοχή placebo, φάση 3 των κλινικών δοκιμών. Πάνω από 20.000 έχουν ήδη λάβει το πρώτο μέρος του εμβολίου, ενώ περισσότεροι από 16.000 εθελοντές έχουν λάβει τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη δόση.

«Οι δοκιμές έδειξαν την αποτελεσματικότητα μεταξύ περισσότερων από 16.000 εθελοντών που έλαβαν το εμβόλιο ή το placebo 21 ημέρες μετά την πρώτη ένεση. Ως αποτέλεσμα μιας στατιστικής ανάλυσης 20 επιβεβαιωμένων περιπτώσεων κορωνoϊού, μιας μελέτης που χωρίστηκε μεταξύ εμβολιασμένων ατόμων και εκείνων που έλαβαν placebo, φαίνεται ότι το εμβόλιο Sputnik V είχε ποσοστό αποτελεσματικότητας 92% μετά τη δεύτερη δόση» αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY #SputnikVhttps://t.co/hXlrCKwjPE

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020