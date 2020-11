Βρετανός Λόρδος- Καμάλα Χάρις: Το απαξιωτικό tweet που άναψε φωτιές

Βρετανός Λόρδος- Καμάλα Χάρις: «Τι θα συμβεί αν ο Μπάιντεν αποχωρήσει και η Ινδή γίνει πρόεδρος; Ποιος θα γίνει τότε αντιπρόεδρος;». Το τιτίβισμα του Λόρδου Τζον Ντέιβιντ Κιλκλούνει άναψε φωτιές στη Βρετανία με τον Νόρμαν Φόουλερ, ομιλητή στη Βουλή των Λόρδων, να ζητά να αποσυρθεί το σχόλιο και να ζητήσει συγγνώμη» για την αναφορά στην Κάμαλα Χάρις. Ο Λόρδος Κιλκλούνει, πρώην αναπληρωτής ηγέτης του κόμματος «Ulster Unionist Party», προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα γράφοντας: «Ενώ ο Μπάιντεν είναι περήφανος που είναι Ιρλανδός και η Χάρις είναι δικαίως περήφανη για την ινδική της καταγωγή, σίγουρα αποσύρω την αναφορά μου για αυτήν ως Ινδή καθώς φαίνεται να έχει αναστατώσει μερικούς».

Πρόσθεσε ωστόσο πως δεν ήξερε το όνομά της και την ταύτισε με τον όρο Ινδή. «Οι περισσότεροι άνθρωποι το κατάλαβαν. Δεν είναι ρατσιστικό», υπογράμμισε. Η Καμάλα Χάρις έγινε το Σάββατο η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αλλά και η πρώτη έγχρωμη που εξελέγη στο αξίωμα. «Αυτός είναι ένας επιθετικός τρόπος να αναφέρεται σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε μια γυναίκα που μόλις έγραψε ιστορία. Το σχόλιο είναι εντελώς απαράδεκτο και δεν έχει θέση στη βρετανική πολιτική. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ξεκάθαρος», τόνισε ο Νόρμαν Φόουλερ.

Το σχόλιο του μέλους της βουλής των Λόρδων δέχθηκε επίσης έντονη κριτική και από γυναίκα συνάδελφό του. Η ηγέτης του Εργατικού Σώματος στη βουλή των Λόρδων, Άνγκελα Σμιθ, δήλωσε ότι ήταν «απαράδεκτο και περιφρονητικό» και υπέβαλε καταγγελία στις κοινοβουλευτικές αρχές. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λόρδος Κιλκλούνει δέχεται κριτική για ανάλογο σχόλιό του. Πριν από τρία χρόνια, χαρακτήρισε τον τότε Ιρλανδό πρωθυπουργό Λέο Βαραντάρ ως «τυπικό Ινδό».

@angelasmithmp Please DO demand an apology from Lord Kilclooney after his offensive comment about US Vice-President elect Kamala Harris. Totally unacceptable from anyone.

