Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Πόλεμος τέλος – Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία έδωσαν τα χέρια

Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Τέλος στον πόλεμο, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, έβαλαν Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν μετά την συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. Ο Νικόλ Πασινιάν, με δήλωσή του ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, μαζί με τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσίας. Με την Αρμενία να χάνει εδάφη, ο Πασινιάν αποφάσισε το βράδυ της Δευτέρας να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να εισέλθει σε λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η συμφωνία και από την Ρωσία και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το κείμενο «υπεγράφη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν» και προβλέπει «πλήρη κατάπαυση του πυρός και τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ», διευκρίνισε ο Πεσκόφ.

Ηδη η Ρωσία αναπτύσσει από τη νύχτα ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή με 1.960 στρατιωτικούς που μεταφέρονται αεροπορικώς στην διάρκεια της νύχτας. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ειρηνευτική δύναμη θα υπάρχει και από την Τουρκία, ανακοίνωσε ο Αζέρος πρόεδρος Αλίεφ. Ο Ρώσος πρόεδρος, σε δήλωσή του πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η συμφωνία που υπεγράφη «θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες» για να υπάρξει «μακρόχρονη και πλήρης επίλυση της κρίσης» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Κατά τον Πούτιν, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας). «Την 9η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν (Ιλχάμ Αλίεφ), ο πρωθυπουργός της Αρμενίας (Νικόλ) Πασινιάν και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Βλαντίμιρ Πούτιν) υπέγραψαν διακήρυξη που αναγγέλλει την πλήρη κατάπαυση του πυρός και το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο Καραμπάχ από τα μεσάνυχτα της 10ης Νοεμβρίου ώρα Μόσχας», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves #Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT

Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο Αζέρος πρόεδρος, Ιλχάμ Αλίεφ. «Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος, που επιλύεται η μακρόχρονη σύρραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδαφών», υπογράμμισε ο Αλίεφ που χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», διαβεβαιώνοντας πως θα τερματίσει την αιματοχυσία και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

