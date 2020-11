Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Το μήνυμα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Το δικό της μήνυμα για το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει την Τετάρτη η ΕΕ για την αγορά 300 εκατ. δόσεων του εμβολίου απέστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι η καλύτερη μας ευκαιρία να νικήσουμε τον κορονοϊό και να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή. Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται ακούραστα για να εξασφαλίσει δόσεις πιθανών εμβολίων. Και αύριο εγκρίνουμε μια σύμβαση για έως και 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που αναπτύχθηκε από τη γερμανική εταιρεία BioNTech και Pfizer. Αυτό είναι το πιο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο μέχρι στιγμής», αναφέρει σε δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μόλις γίνει αυτό το εμβόλιο διαθέσιμο, το σχέδιό μας είναι να το αξιοποιήσουμε γρήγορα, παντού στην Ευρώπη. Αυτή θα είναι η τέταρτη σύμβαση με μια φαρμακευτική εταιρεία για την αγορά εμβολίων. Και περισσότερα θα έρθουν. Επειδή πρέπει να έχουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων με βάση διαφορετικές τεχνολογίες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για την προετοιμασία εθνικών εκστρατειών εμβολιασμού. Σχεδόν φτάσαμε. Εν τω μεταξύ, ας είμαστε συνετοί και να παραμείνουμε ασφαλείς», πρόσθεσε.

We work tirelessly to secure doses of potential coronavirus vaccines. Tomorrow, @EU_Commission will authorize a contract for up to 300 million doses of the BioNTech & Pfizer vaccine, the most promising so far.

This is the 4th contract. More will follow.https://t.co/uCJV6Xccz7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2020