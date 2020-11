Εκλογές ΗΠΑ 2020: Νέο παραλήρημα Τραμπ – «Θα νικήσουμε» επιμένει

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η παραδοχή της ήττας σίγουρα δεν είναι το… φόρτε του Ντόναλντ Τραμπ. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δείχνει να καταλαβαίνει πως οι εκλογές χάθηκαν και πριν από λίγη ώρα άρχισε και πάλι να… παραληρεί στο Twitter. «Κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη! (σ.σ. η τελευταία φράση ήταν το σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας)» έγραψε ο Τραμπ στο… αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα σχόλια, τα retweet και τα «fav» άρχισαν να… πέφτουν βροχή.

Δεν σταμάτησε, ωστόσο, εκεί. «Θα νικήσουμε!» έγραψε αμέσως μετά, πάντα με κεφαλαία γράμματα, πιστεύοντας ίσως ότι έτσι γίνεται πιο πειστικός. Τα «τιτιβίσματα» του Τραμπ αναφέρονται προφανώς στον δικαστικό ανένδοτο που έχει ξεκινήσει, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, που ανέδειξαν ξεκάθαρα ως νικητή τον Δημοκρατικό υποψήφιο, Τζο Μπάιντεν.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020