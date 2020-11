Τραμπ – Μαρκ Έσπερ: Τον «ξήλωσε» από υπουργό Άμυνας

Τραμπ – Μαρκ Έσπερ: Εκτός διακυβέρνησης βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απομακρύνεται από το κυβερνητικό σχήμα. Νέος υπουργός Άμυνας στις ΗΠΑ τοποθετήθηκε ο Κρίστοφερ Μίλερ που ήταν Διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής, ενώ αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή την απόφασή του μέσω Twitter.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Έσπερ είχε διαψεύσει ότι ο υπουργός Άμυνας επρόκειτο να παραιτηθεί, ενώ Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο απερχόμενος πρόεδρος δεν σκεφτόταν να τον αντικαταστήσει άμεσα. Πριν τις αμερικανικές εκλογές, είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να «τιμωρήσει» τον Έσπερ για την άρνησή του να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις απέναντι στους διαδηλωτές για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, πρωτοβουλία που θα αναλάμβανε μετά τις εκλογές. «Ο Μάρκ Εσπερ τελείωσε (σσ: terminated). Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι χρέη υπουργού Αμυνας θα εκτελεί από αυτή την ώρα ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο αξιοσέβαστος επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας» έγραψε στο twitter o απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο στο CNBC. Ο κ. Έσπερ είναι ο πρώτος υπουργός που απομακρύνεται από την κυβέρνηση μετά την ήττα του κ. Τραμπ στις προεδρικές εκλογές που διενεγήρθηκαν στις 3 Νοεμβρίου. Την Πέμπτη το NBC είχε μεταδώσει ότι ο κ. Έσπερ είχε ήδη ετοιμάσει επιστολή παραίτησης.

Η αποχώρηση του κ. Έσπερ δεν προκαλεί έκπληξη καθώς είχαν προηγηθεί πολυάριθμα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο είχε διαταραχθεί μετά την δημόσια άρνησή του να στείλει μονάδες του στρατού για την καταστολή διαδηλώσεων σε πόλεις των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020