Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Αλίγιεφ, Τσαβούσογλου πανηγυρίζουν την κατάληψη της Σούσα

Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Την κατάληψη της πόλης Σούσα που έχει στρατηγική σημασία για το Ναγκόρνο Καραμπάχ ισχυρίζονται πως κατέλαβαν οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ αναφέροντας πως τα στρατεύματα της χώρας του κατέλαβαν τη Σούσα χαρακτηρίζοντας ιστορική την επιτυχία αυτή.

«Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά, σας ενημερώνω ότι η πόλη Σούσα απελευθερώθηκε», δήλωσε ο Αλίγιεφ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος προς το έθνος. Ο ίδιος επισήμανε ότι η 8η Νοεμβρίου θα «γραφτεί στην ιστορία του αζέρικου λαού» ως η ημέρα «όπου επιστρέψαμε στη Σούσα».

Λίγη ώρα μετά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο twitter γράφοντας μεταξύ άλλων: «Καλή απελευθέρωση της αρχαίας πόλης της Σούσα, πολιτιστικής πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν».

Από την πλευρά της η Αρμενία διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ιλχάμ Αλίγιεφ τονίζοντας πως οι μάχες μαίνονταν ακόμα στην περιοχή. Πάντως ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μετακίνηση των Αρμενίων από την πόλη Σούσα και το Στεπανακέρτ που είναι 15 χιλιόμετρα μακριά. Στα περίχωρα της Σούσα εξελίσονται σφοδρές συγκρούσεις. Η Σούσα έχει το προσωνύμιο «Ιερουσαλήμ του Ναγκόρνο Καραμπάχ» και ανοίγει τον δρόμο προς την πρωτεύουσα Στεπανακέρτ.

#Artsakh's cultural cradle #Shushi stands strong against #Azerbaijan's attacks. The precious environment that the people treasured in their #hometown is being barbarically targeted by the aggressor, yet surely, #Artsakh's strong desire for #peace will prevail over any threat. pic.twitter.com/6Cx6osKvJ3

