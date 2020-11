Γαμπρός Ερντογάν παραίτηση: Πολιτικό “θρίλερ” με τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ

Γαμπρός Ερντογάν παραίτηση: Πολιτική “θύελλα” προκάλεσε στην Τουρκία αργά το βράδυ της Κυριακής η είδηση παραίτησης του υπουργού Οικονομικών και γαμπρού του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Η είδηση ήλθε την ώρα που η τουρκική οικονομία βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού με την αξία της τουρκικής λίρας να καταρρέει, έχοντας χάσει από την αρχή του έτους το 30% της αξίας της.

Χθες, Σάββατο, ο Ερντογάν «ξήλωσε» από τη θέση του τον κεντρικό τραπεζίτη Μουράτ Ουισάλ, αντικαθιστώντας τον με τον πρώην υπουργό Οικονομικών Νατζί Άγμπαλ. Την ανακοίνωση της παραίτησής του φέρεται να την έκανε ο ίδιος στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Ωστόσο, εκφραστικά και ορθογραφικά λάθη στο κείμενο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν λειτουργούσε ο λογαριασμός του στο Twitter, ενώ δεν υπήρξε σχετική αναφορά περί παραίτησής του στο λογαριασμό του στο Facebook ενέτειναν μία φημολογία ότι χάκερς «χτύπησαν» τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Η γνωστή φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, στην αγγλόφωνη έκδοσή της ανήρτησε στο Twitter την είδηση της παραίτησης του Αλμπαϊράκ με καθυστέρηση 45 λεπτών. Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο το εν λόγω tweet εξαφανίστηκε.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση για την παραίτηση του Αλμπαϊράκ ήρθε από τον υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Ομέρ Φατίχ Σαγιάν, ο οποίος έγραψε: «Η χώρα και το έθνος μας σας χρειάζονται». Ο ίδιος, στην ανάρτησή του στο Twitter, προσέθεσε: «Μόνο όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν όσα έχει κάνει ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ για την εγχώρια και εθνική ενέργειας για την ενέργεια και τις αμέτρητες υπηρεσίες του για να πιάσει η χώρα μας τους στόχους του 2023. Ελπίζω ότι η παραίτησή του δεν θα γίνει αποδεκτή».

Η ανακοίνωση της παραίτησης του Αλμπαϊράκ έγινε περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδος (19:00 τοπική). Ο ίδιος φέρεται να επικαλείται λόγους υγείας και να δηλώνει ότι θέλει να αφιερώσει χρόνο στη μητέρα, το πατέρα, τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης δεν δημοσίευσαν την είδηση, πέραν της προαναφερθείσας ανάρτησης στο Twitter της αγγλόφωνης έκδοσης της Yeni Safak.

Το Bloomberg συνομίλησε αρχικά με δύο εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ούτε επιβεβαίωσαν, ούτε διέψευσαν την είδηση. Την είδηση της παραίτησης μετέδωσε σχεδόν ταυτόχρονα και η Wall Street Journal και λίγο αργότερα η τουρκική υπηρεσία του BBC επιβεβαίωσε επίσης την είδηση, επικαλούμενο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού, γνωστός για τις αξιόπιστες πηγές του, έγραψε σε δική του ανάρτηση ότι η είδηση της παραίτησης είναι αληθινή. Λίγο αργότερα, με νέα αναρτησή του ανέφερε ότι την παραίτηση του Αλμπαϊράκ προκάλεσε ο διορισμός του Νατζί Άγμπαλ στην Κεντρική Τράπεζα απ’ ευθείας από τον Ερντογάν, χωρίς ο ίδιος να ενημερωθεί.

Why did Albayrak resign?

WE REVEAL:

Turkish sources: Erdogan’s appointment of new Central Bank Governor Agbal had been done without Albayrak’s knowledge. “Erdogan has directly decided the appointment of Agbal. This might have triggered his resignation”https://t.co/zjxeagTFCC

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 8, 2020