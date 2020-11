ΗΠΑ κορονοϊός κρούσματα: Πάνω από 10 εκατομμύρια- Σε έκτακτη κατάσταση η Γιούτα

ΗΠΑ κορονοϊός κρούσματα: Οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με χθεσινό απολογισμό του Reuters, καθώς το τρίτο κύμα της επιδημίας εξαπλώνεται στη χώρα. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, το θλιβερό ορόσημο καταγράφηκε την ημέρα κατά την οποία ο αριθμός των κρουσμάτων Covid-19 παγκοσμίως ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια. Στις ΗΠΑ αναφέρθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες δέκα ημέρες, με τη χώρα να καταγράφει τον γρηγορότερο ρυθμό εξάπλωσης της επιδημίας από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η ασθένεια στην Πολιτεία Ουάσινγκτον πριν 293 ημέρες. Το Σάββατο εντοπίστηκε στις ΗΠΑ αριθμός ρεκόρ 131.420 νέων κρουσμάτων Covid-19, ενώ ο ημερήσιος απολογισμός νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τις 100.000 πέντε φορές τις τελευταίες επτά ημέρες. Περισσότεροι από 237.000 Αμερικανοί έχουν πεθάνει από κορονοϊό μέχρι στιγμής. Περίπου ένας στους 11 θανάτους που αναφέρονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Ο αριθμός των θανάτων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 1.000 για πέμπτη συνεχή ημέρα το Σάββατο, μια τάση που δεν έχει καταγραφεί στη χώρα από τα μέσα Αυγούστου. Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θάνατοι τείνουν να αυξάνονται τέσσερις με έξι εβδομάδες μετά τη μεγάλη άνοδο των κρουσμάτων. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας επέκρινε τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε το Σάββατο να αναγάγει την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης σε πρώτη προτεραιότητά του. Ο Μπάιντεν θα ανακοινώσει σήμερα μια 12μελή ομάδα δράσης που θα αναλάβει τη διαχείριση της πανδημίας, υπό τον πρώην γενικό χειρουργό Βίβεκ Μούρτι και τον πρώην επίτροπο της υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων Ντέιβιντ Κέσλερ. Η ομάδα δράσης κατά του κορονοϊού θα αναλάβει να καταρτίσει τον οδικό χάρτη για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας μόλις ο Μπάιντεν αναλάβει την προεδρία, τον Ιανουάριο.

Οι μεσοδυτικές πολιτείες παραμένουν οι πλέον πληγείσες, με τα περισσότερα κρούσματα ανά αριθμό κατοίκων. Η Βόρεια Ντακότα, η Νότια Ντακότα, το Ουισκόνσιν, η Άιοβα και η Νεμπράσκα είναι οι πέντε πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την Covid-19.

Το Ιλινόι είναι πλέον το νέο επίκεντρο της πανδημίας στα μεσοδυτικά, με την πολιτεία να ανακοινώνει περισσότερα από 60.000 νέα κρούσματα τις τελευταίες επτά ημέρες, τον μεγαλύτερο αριθμό στη χώρα. Το Σάββατο στο Ιλινόι καταγράφηκαν περισσότερα από 12.450 νέα κρούσματα Covid-19, ο μεγαλύτερος ημερήσιος απολογισμός μέχρι στιγμής για την πολιτεία.

Στο Τέξας έχει εντοπιστεί το 10% όλων των κρουσμάτων στις ΗΠΑ και το Σάββατο η πολιτεία έγινε η πρώτη που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο μολύνσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, στις νότιες πολιτείες έχει καταγραφεί σχεδόν το 43% όλων των κρουσμάτων στις ΗΠΑ από τότε που εμφανίστηκε στη χώρα η πανδημία, σχεδόν 4,3 εκατομμύρια. Ακολουθούν οι μεσοδυτικές, οι δυτικές και οι βορειοανατολικές πολιτείες.

Η Νέα Υόρκη, με περισσότερους από 33.000 νεκρούς, παραμένει η πολιτεία με τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, περίπου το 14% του συνόλου που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα Γκάρι Χέρμπερτ κήρυξε αργά την Κυριακή το βράδυ εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πολιτεία αυτή των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η υπερφόρτωση των νοσοκομείων της έπειτα από εβδομάδες που δέχονται πίεση τα νοσοκομειακά της δίκτυα λόγω της έξαρσης των νέων κρουσμάτων του κορoνοϊού.

«Λόγω της ανησυχητικής αύξησης των λοιμώξεων με COVID-19 εντός της πολιτείας μας, απόψε κήρυξα εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ορισμένες ζωτικής σημασίας αλλαγές στην ανταπόκρισή μας», αναφέρει ο Χέρμπερτ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Οι αλλαγές αυτές δεν κλείνουν την οικονομία μας, αλλά είναι απολύτως απαραίτητες για να σωθούν ζωές και για τις δυνατότητες των νοσοκομείων», προσθέτει.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα σημείωσε ότι σε όλη την πολιτεία επιβάλλεται η χρήση μάσκας μέχρι νεωτέρας και οι συνήθεις κοινωνικές συναναστροφές περιορίζονται μόνον στον στενό οικογενειακό περιβάλλον για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Επίσης, αναβάλλονται όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες, σημειώνει.

Ο συνολικός αριθμός των προσβληθέντων από τον νέο κορωνοϊό στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια χθες το βράδυ, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Η Γιούτα έχει καταγράψει συνολικά 132.621 επιβεβαιωμένα κρούσματα νέου κορωνοϊού και 659 θανάτους από την COVID-19 από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

