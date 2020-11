Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Πόσες δόσεις θα πάρουν ΕΕ και ΗΠΑ

Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Τα νέα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer Inc. και της BioNTech SE δημιούργησαν χαμόγελα σε όλο τον κόσμο, καθώς αποδείχθηκε καλύτερο από το αναμενόμενο για την προστασία ανθρώπων από τον κορονοϊό. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι έτοιμες να λάβουν τις πρώτες δόσεις του πειραματικού εμβολίου για τον κορονοϊό. Πλέον, οι ρυθμιστικές αρχές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εργάζονται για να επιταχύνουν τον έλεγχο ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα, καθώς το εμβόλιο αποδείχθηκε πάνω από 90% αποτελεσματικό στα πρώτα 94 άτομα που μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό και ανέπτυξαν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα, όπως ανέφεραν οι εταιρείες τη Δευτέρα.

Pfizer και BioNTech έχουν, ήδη, συνάψει συμφωνία για 100 εκατ. δόσεις με τις ΗΠΑ και διπλάσιες με την ΕΕ, με οψιόν για αγορά επιπλέον 100 εκατ.. «Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διανείμουμε με δίκαιο τρόπο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech Ουγούρ Σαχίν σε συνέντευξή του. Ενώ τα χρονοδιαγράμματα έγκρισης εξαρτώνται από τις ρυθμιστικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος ότι το ένα θα καθυστερήσει σημαντικά το άλλο, πρόσθεσε.

Τα deal για το εμβόλιο

-ΕΕ: 200 εκατ. δόσεις (οψιόν: 100 εκατ.)

-Ιαπωνία: 120 εκατ. δόσεις

-ΗΠΑ: 100 εκατ. δόσεις (οψιόν: 500 εκατ.)

-Ηνωμένο Βασίλειο: 30 εκατ. δόσεις

Την ικανοποίησή της για τα ενθαρρυντικά νέα που προήλθαν από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech όσον αφορά στην ανάπτυξη και διανομή του εμβολίου κατά του κορονοϊού εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε, δε, ότι η Κομισιόν θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους για να προμηθευτεί έως και 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου. «Υπέροχα νέα από Pfizer & την BioNTech Group σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα της τελευταίας κλινικής δοκιμής για εμβόλιο του COVID19» σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Τwitter προσθέτοντας ότι «η ευρωπαϊκή επιστήμη λειτουργεί».

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.

Let's keep protecting each other in the meantime.

