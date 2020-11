Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Ο Τραμπ πανηγυρίζει στο Twitter

Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του νέου κορονοϊού που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech, χαιρέτισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. «Άνοδος του χρηματιστηρίου. Εν αναμονή του εμβολίου το οποίο φαίνεται να είναι κατά 90% αποτελεσματικό. Τι υπέροχα νέα!» ανέφερε στο μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, με αυτό το tweet διεκδικεί τα εύσημα και θέλει να καρπωθεί αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020