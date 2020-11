Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: «Δεν έχουμε πάρει χρήματα από τον Τραμπ»

Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Τον περασμένο Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να προαναγγείλλει μία συμφωνία, ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να διασφαλίσει εκατομμύρια δόσεις εμβολίου των εταιρειών Pfizer και Biontech. Λίγα 24ωρα αργότερα, ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός υπογράμμισε ότι δεν θα λάβει χρήματα από την αμερικανική κυβέρνηση αν δεν αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και δεν παρασκευαστεί με επιτυχία.

Η συμφωνία αυτή επέτρεπε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκτήσει επιπλέον 500 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, ανακοίνωσαν το υπουργείο Υγείας & Ανθρωπίνων Πόρων (HHS) και το υπουργείο Άμυνας. Σήμερα η Pfizer έσπευσε να κρατήσει αποστάσεις από την πρωτοβουλία του Τραμπ και το φιλόδοξο σχέδιό του: «Operation Warp Speed»-Επιχείρηση Ταχύτητα του Φωτός»- του Λευκού Οίκου.

Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε φέτος με στόχο να βοηθήσει στην παραγωγή και διανομή 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων, με τις πρώτες δόσεις να είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο του 2021. Όπως αναφέρει το «Newsweek», η Κάθριν Γιάνσεν, επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων στην Pfizer, ξεκαθάρισε στους «New York Times» ότι: «Δεν έχουμε πάρει ποτέ χρήματα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή από κανέναν». Πρόσθεσε επίσης ότι η Pfizer δεν ήταν ποτέ μέρος της επιχείρησης «Operation Warp Speed» του Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η «Επιχείρηση Ταχύτητα του Φωτός» ήταν το φιλόδοξο σχέδιο του Τραμπ που ενώνει δυνάμεις ιδιωτικών φαρμακευτικών εταιρειών, κυβερνητικών υπηρεσιών και του στρατού για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της νόσου Covid- 19.

O Ντόναλτ Τραμπ χαιρέτησε μέσω Twitter την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του νέου κορονοϊού που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech. «Άνοδος του χρηματιστηρίου. Εν αναμονή του εμβολίου το οποίο φαίνεται να είναι κατά 90% αποτελεσματικό. Τι υπέροχα νέα!» ανέφερε στο μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020