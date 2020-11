Δένδιας – Τσαβούσογλου: Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ

Δένδιας – Τσαβούσογλου: Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως ανακοινώθηκε από πλευράς του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως γράφει το σχετικό tweet του ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος συζητήθηκαν οι συνθήκες που θα επέτρεπαν μια συνάντηση των δύο υπουργών στο κοντινό μέλλον.

Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος ούτε τους όρους που έθεσαν οι δύο πλευρές.

In phone call earlier tdy, FM @NikosDendias & #Turkey FM @MevlutCavusoglu discussed the conditions which would allow them to meet again in the near future / Τηλ. επικοινωνία μεταξύ ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ομόλογο Τουρκίας σχετικά με τις συνθήκες που θα επέτρεπαν συνάντηση προσεχώς

