Μητσοτάκης – Μπάιντεν: Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού

Μητσοτάκης – Μπάιντεν: Συγχαρητήρια ανάρτηση για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

Από τα πρώτα πρόσωπα που έσπευσαν να συγχαρούν τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη στις Αμερικανικές εκλογές ήταν η Χίλαρι Κλίντον. «Οι ψηφοφόροι μίλησαν και επέλεξαν τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις να γίνουν οι επόμενοι πρόεδρος και αντιπρόεδρος μας», έγραψε η Κλίντον.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020