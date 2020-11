Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ 2020: Νέα tweets αμφισβήτησης

Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ 2020: Μία σχεδόν ημέρα μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ «ξαναχτύπησε» μέσω Twitter. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος αμφισβητεί εκ νέου το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών 2020, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος των ψήφων. «Πρέπει να εξετάσουμε τις ψήφους. Αρχίζουμε μόλις την τοποθέτηση τους σε πίνακα. Πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς. Βλέπουμε ορισμένες ενδείξεις ότι υπήρξε απάτη ψηφοφόρων. Έχουμε μια ιστορία σε αυτήν τη χώρα με εκλογικά προβλήματα», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην Πενσυλβάνια είχατε μια διαταγή από το Ανώτατο Δικαστήριο να τους υποχρεώσει να χωρίσουν ψηφοδέλτια, που ελήφθησαν εκπρόθεσμα. Απαιτεί την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια ομάδα ψηφοφόρων. Οταν μιλάμε για προβλήματα συστημάτων, αφορά το πώς πιστοποιήθηκαν αυτά τα ψηφοδέλτια, γιατί εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας, αυτό θα επηρέαζε σοβαρά την εκλογή», πρόσθεσε.

«Και αυτό ανησυχεί είναι ότι είχαμε πάνω από 100 εκατ. ψηφοδέλτια, όπως η Φιλαδέλφεια και το Ντιτρόιτ με μια μακρά σειρά εκλογικών προβλημάτων (για να το θέσουμε ήρεμα)», επισήμανε.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

….Supreme Court Justice to compel them to separate ballots that were received after the legislative deadline. It required the intervention of Justice Alito. That’s a large group of ballots. When you talk about systemic problems, it’s about… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

….how these ballots were authenticated, because if there’s a problem in the system about authentication, that would seriously affect the ENTIRE ELECTION – And what concerns me is that we had over a hundred million mail-in ballot in cites like Philladelphia… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

…and Detroit with a long series of election problems (to put it mildly).” @JonathanTurley — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020