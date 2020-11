Νίκη Μπάιντεν: Ο Πρόεδρος που αρνείται να δώσει συγχαρητήρια

Νίκη Μπάιντεν: Ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρες Μάνουελ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε πως είναι πρόωρο να συγχαρεί τον Τζο Μπάιντεν για την νίκη του στις αμερικανικές εκλογές. Ο Μεξικανός πρόεδρος σχολίασε πως είναι «πολιτικά συνετό» να περιμένει να ολοκληρωθούν όλες οι νομικές διαδικασίες στις ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 273 μεγάλους εκλέκτορες, εξασφαλίζοντας χθες την νίκη στην πολιτεία-κλειδί της Πενσυλβάνια, σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN και οι New York Times. Ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι εκείνος κέρδισε τις εκλογές, συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες.

Το επιτελείο του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα έχει εξαπολύσει πολυμέτωπο νομικό αγώνα αμφισβητώντας εκλογικά αποτελέσματα σε κρίσιμες πολιτείες που κέρδισε ο Μπάιντεν καταθέτοντας σειρά μηνύσεων για παρατυπίες. Νομικοί ειδικοί εκτιμούν ότι αυτές οι απόπειρες Τραμπ είναι απίθανο να επιτύχουν.

Μετά από σιγή ωρών τόσο από τον ίδιο όσο και από το επιτελείο του, ενώ ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει μαθηματικά την προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ τέλειωσε με το γκολφ, γύρισε στον Λευκό Οίκο και άνοιξε το Twitter. Η πρώτη αντίδρασή του στην ήττα του ήταν ένα μήνυμα στα κεφαλαία. Για άλλη μια φορά, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι κέρδισε τις εκλογές. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνει τις κατηγορίες του για νοθεία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτράπηκε η είσοδος στους παρατηρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης.

«Κακά πράγματα συνέβησαν, τα οποία δεν είδαν οι παρατηρητές μας. Δεν έχει ξανασυμβεί», έγραψε εξοργισμένος. Και πρόσθεσε: «Εκατομμύρια επιστολικές ψήφοι εστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τις ζήτησαν».

Σε επόμενο tweet, o Τραμπ αναφέρει ότι έλαβε 71 εκατομμύρια «νόμιμες» ψήφους, τις περισσότερες από οποιονδήποτε εν ενεργεία πρόεδρο. Πράγματι, ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθινός. Πρόκειται για ένα πάγιο επιχείρημα του απερχόμενου Αμερικανού ηγέτη, ο οποίος αμφισβητεί την εγκυρότητα των επιστολικών ψήφων και θεωρεί ότι σε πολλές πολιτείες οι ψήφοι που έφτασαν την ημέρα των εκλογών ή μετά από αυτήν δεν πρέπει να καταμετρηθούν.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020